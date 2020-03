Koronavirus: Česká televize ohrozila životy lidí. Redaktorka se vykašlala na prevenci a šla mezi seniory

Česká televize se pohoršovala nad chování Martina Nejedlého, poradce Miloše Zeman, který po návratu z Číny nedodržel 14denní karanténu. Nehledě na to redaktorka České televize obratem po návratu z nemocí těžce postižené Itálie šla točit reportáž do pečovatelského domu. Reakce ČT je šokující!

Redaktorka České televize Pavla Kubálková zveřejnila 29. února na svých sociálních sítích fotografii z italských Dolomit ze střediska Selva di Val Gardena, k níž připojila hashtag #zapanikou.

Portál Express.cz v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že FTV Prima okamžitě odeslala svého moderátora Romana Šebrleho, který se vracel ve stejnou dobu z Itálie, do preventivní 14denní karantény, Česká televize v případě s Pavlou Kubálkovou tak neučinila.

Kubálková po návratu z Itálie, kde se v tu dobu již mohutně rozšiřovala nákaza koronaviru, který měl na kontě již mnoho obětí, šla točit reportáž do pečovatelského domu. Tam se dotazovala, jak se senioři cítí a jak vidí možnost nákazy koronavirem.

To vše v situaci, kdy česká vláda již 25. února začala vyzývat občany, aby necestovali do Itálie. 27. února ministerstvo zahraničí doporučilo lidem vracejícím se ze zasažených oblastí, aby v době následujících 14 dnů sledovali své zdraví.

Prvního března přitom česká vláda informovala o prvních třech nakažených, kteří přijeli z Itálie.

Česká televize přitom poukazovala na chování poradce prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého, který po návratu z Číny nedodržel karanténu o délce 14 dní.

„Nebudu se s vámi bavit. Nebudu to komentovat. Ne,“ cituje Express vyjádření redaktorky ČT Kubálkové poté, co ji požádali o vyjádření k situaci.

Portál se dále obrátil na tiskovou mluvčí České televize Karolínu Blinkovou, jenž údajně dotaz označila za „zcela zcestný“. Za své vyjádření se později omluvila, říká portál.

„Redakce zpravodajství postupuje vždy podle doporučení či nařízení státních orgánů a vychází z dostupných informací o oblastech a způsobech šíření tzv. koronaviru. Před vyhlášením povinné karantény v pátek 6. března nebyla vyhlášena žádná mimořádná a konkrétní opatření pro návraty z turistických pobytů v Itálii. Stát rovněž nevydal žádná karanténní opatření týkající se domovů pro seniory apod. V Itálii samotné v době, kdy byly vyhlášeny postižené oblasti, se nikdo z redaktorů České televize nenacházel. Pracovní postupy konzultuje ČT s hygienickou službou a lékaři,“ cituje Express pozdější vyjádření ČT.

„Redaktorka České televize nebyla v žádné z dotčených oblastí, které byly uvedeny v ustanovení Státního zdravotního ústavu. Navíc i přesto zmíněný SZÚ aktivně kontaktovala, svou situaci konzultovala a dále postupovala v souladu s jejich doporučeními. Tudíž vylučujeme jakékoli porušení opatření,“ dodala ČT.

„Další důkaz absolutní vypatlanosti průměrného redaktora ČT“

K situaci okolo redaktorky České televize se vyjádřil i komentátor a blogger Tomáš Vyoral. Ten označil chování redaktorky ČT Pavly Kubálkové za „důkaz vypatlanosti průměrného redaktora České televize“.

„Další důkaz absence soudnosti a absolutní vypatlanosti průměrného redaktora/rky zpravodajství ČT... Přímo z Itálie Pavla Kubálková šup točit repku (reportáž – red.) o koronaviru mezi seniory. Sic mám "čínské chřipky" po krk, tak tohle bych si na svědomí nevzdal. Hledat ale svědomí ve zpravodajství ČT, to je jak hledat skromnost v duši zhmotněné pýchy zvané Halík, nebo slušnost v zhmotněné řeporyjské vulgaritě,“ napsal Vyoral na svých sociálních sítích.

Xaver: Omluvte se!

Na informace o nepřijatelném chování redaktorky České televize reagoval i moderátor Luboš Xaver Veselý. Požádal Českou televizi, aby se alespoň omluvila a poukázal na otrlost, kterou redaktorka ČT ukázala, když ke svému postu na sociálních sítích dala ironický hashtag #zapanikou.

„Zveřejnit coby redaktor veřejnoprávní televize fotku z lyžování v italských Dolomitech s ironickým hashtagem #zapanikou, chce přinejmenším hroší kůži vůči tisícům obětí, které si tahle odporná nemoc vyžádala,“ napsal Veselý na svém Facebooku.

Následně se věnoval cestě redaktorky Pavla Kubálkové do pečovatelského domu.

„Teď přichází neuvěřitelná pasáž. Podle serveru Expres.cz, jehož redaktor Karen Mchitarjan mimochodem odvedl kus prvotřídní investigace, redaktorka vyrazila do práce, dále na fotbal, a POZOR - přesně před týdnem, kdy už u nás zcela prokazatelně bylo několik nakažených (v Itálii jich byly skoro 4 tisíce), vyrazila tato redaktorka mezi osmdesátileté seniory v domově důchodců točit jakousi reportáž! (…) Ta samá Česká televize se tou dobou věnovala tomu, zda karanténu dodržuje kancléř prezidenta po návratu z Pekingu v Číně, tedy z oblasti, kde bylo tou dobou na rozdíl od Itálie 8 nakažených na 23 milionů obyvatel. ČT na Vratislava Mynáře nasadila tým reportérů, který každý den zjišťoval, zda a jak dodržuje karanténu. (…) Ta samá Česká televize poté, co se jí redaktor serveru Expres na případ dotáže, odpoví ústy tiskové mluvčí, že "dotaz je zcela scestný",“ uvedl Luboš Veselý.

Na konci svého vyjádření moderátor požádal Českou televizi, aby se „alespoň omluvila“ a naučila svoji tiskovou mluvčí náležitě odpovídat na otázky.

„Vysvětlete paní tiskové mluvčí, jak má odpovídat na dotazy, a i když si nepochybně na Kavčích Horách o opatřeních této vlády myslíte své, respektujte je. Třeba to pomůže tomu, abychom začali respektovat my vás. My, vaši koncesionáři,” uvedl na konci svého vyjádření Luboš Veselý.

Situace v ČR

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice vyhlásila vláda na území země od dnešních 14 hodin nouzový stav. Ten má trvat 30 dní.

Vše podstatné o koronaviru v minutě a půl. To je nové video z dílny @zdravkoonline. Prosím, udělejte si chvilku a koukněte na něj. A pusťte ho i rodině, kamarádům nebo třeba kolegům v práci. Díky moc. pic.twitter.com/WPEBxUhCAm — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

​Česko učinilo další opatření v souvislosti se šířením viru. Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v Česku zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob. Zákaz platí do odvolání.

‼️ V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. pic.twitter.com/4FDkTfkqOI — Úřad vlády ČR (@strakovka) March 12, 2020

