Miloš Zeman se vyjádřil k opatřením vlády pro čelení koronaviru. Zdůraznil schopnost Česka bojovat do vítězného konce

„Opatření přijatá Vládou ČR jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech. Mají moji plnou podporu. Prosím, dodržujte stanovená pravidla. Zároveň vás všechny prosím, nepodléhejte strachu a panice. Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní. Táhněme za jeden provaz a buďme k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví,” uvedl president Miloš Zeman na adresu zavedení nouzového stavu na území republiky, který má trvat 30 dní.

Nové informace ohledně opatření činěných vládou v boji proti šíření koronaviru oznámil na svých sociálních sítích hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Týkají se Českých drah.

„Aktuální informace pro cestující Českých drah s ohledem na opatření vlády ke zvýšenému výskytu koronaviru. Od páteční půlnoci rušíme mezinárodní dopravu. Vlaky budou jezdit po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně,“ napsal Ovčáček na svých sociálních sítích.

V dalším postu rozšířil informace o možnostech cestování přes českou státní hranici.

„Od půlnoci z pá/so mohou lidé cestovat za hranice pouze osobní automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy. Zavádíme nouzový stav v oblasti veřejné dopravy,“ dodal Jiří Ovčáček.

„Neinspirujme se u Angely Merkelové“

Česká média včera informovala o slovech německé kancléřky Angely Merkelová, jež prohlásila, že novým typem koronaviru se v její zemi nakazí 60 až 70 % populace.

„Virus dorazil do Evropy, je tu, to musíme všichni pochopit," zdůraznila předsedkyně německé vlády. Nyní je podle ní hlavním úkolem šíření viru bránit, zpomalit ho, a zajistit tak, "abychom nepřetížili zdravotnický systém". "Není to tak, že by bylo jedno, co děláme, není to všechno marné... jde o to, abychom získali čas,” citují media slova Merkelové.

Na vyjádření německé kancléřky o počtech nemocných reagovala na svých sociálních sítích poslankyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová-Zahradníková. Vyzvala k tomu, aby Česko nehledalo inspiraci u Merkelové.

„Německá kancléřka má nejspíš v oblibě věštění z koule. Na začátku migrační krize po jednom takovém věštění vpustila do země stovky tisíc migrantů, teď zase přišla na to, že se koronavirem nakazí 60-70% Němců. Není nad to, když to má vrcholný politik všechno "dobře" promyšlené. Ale teď vážně. Podobné katastrofické scénáře v lidech jen prohlubují obavy a mohou vyvolávat hysterii a paniku, což si nikdo z nás nepřeje. Věřím, že se nebudeme u Angely Merkelové inspirovat. Buďme k sobě ohleduplní a respektujme daná opatření vlády, ač si o jejich (ne)koncepčnosti myslíme každý to své. Zdraví je nadevše,“ prohlásila politička.

Nouzový stav na území Česka

Od čtvrtečních 14 hodin platí na území České republiky nouzový stav kvůli koronaviru. Vláda kromě toho činí řadu dalších opatření v souvislosti s tímto onemocněním, platit mají po dobu 30 dnů.

Po několikahodinovém jednání vlády sdělil premiér, že v ČR je stále 96 pozitivních případů. Ve 13 laboratořích se testují další vzorky, jichž je více než sto.

Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob. Zákaz platí do odvolání.

V provozovnách stravovacích služeb je zakázána přítomnost veřejnosti, a to v době od 20:00 do 6:00. Kromě toho platí zákaz veřejnosti i v posilovnách, sportovištích, přírodních a umělých koupalištích. Týká se to i solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavních zařízení, veřejných knihoven a galerií.

„Omezení shromažďování se rozhodně netýká firem, které mají více než 30 pracovníků. My chceme, aby ekonomika dále fungovala, takže rozhodně i velké firmy jako Škoda Auto mohou samozřejmě pokračovat dál,“ prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček.