V Česku je potvrzených 109 případů nákazy koronavirem

Ministr informoval o tom, že momentálně je v zemi celkem 109 případů napříč kraji, dva pacienti jsou ve vážnějším stavu. Vojtěch dodal, že ve vážném stavu je muž v Prostějově. Ten má dle jeho slov trpět pneumonií, plicní ventilace mu však zatím zavedena nebyla. Druhý pacient, který se nachází v Nemocnici Na Bulovce, je pořád na plicní ventilaci.

„Zbývající pacienti mají lehčí průběh, jsou v domácí izolaci,“ informoval o dalších případech.

Dodal, že během pátku by mělo jít do oběhu 60 tisíc respirátorů, v dalším týdnu pak 290 tisíc a v dalších týdnech pak desetitisíce.

Co se týče testování, pak ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že v osmnácti doporučených laboratořích se mohou lidé otestovat sami. Testy si však musí zaplatit. Pakliže budou testy nařízeny ze strany hygieniků, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

„V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny občany však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky, a nedocházeli do laboratoří osobně,“ upřesnil.

Zeman podpořil kroky vlády

Český prezident ve svém komentáři podpořil zavedení nouzového stavu na území republiky. Lidé nemají podléhat panice a věřit, že země těžkosti překoná.

„Opatření přijatá Vládou ČR jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech. Mají moji plnou podporu. Prosím, dodržujte stanovená pravidla. Zároveň vás všechny prosím, nepodléhejte strachu a panice. Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní. Táhněme za jeden provaz a buďme k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví,” uvedl president Miloš Zeman na adresu zavedení nouzového stavu na území republiky, který má trvat 30 dní.

Nouzový stav na území republiky

Od čtvrtečních 14 hodin platí na území České republiky nouzový stav kvůli koronaviru. Vláda kromě toho činí řadu dalších opatření v souvislosti s tímto onemocněním, platit mají po dobu 30 dnů.

Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob. Zákaz platí do odvolání.

V provozovnách stravovacích služeb je zakázána přítomnost veřejnosti, a to v době od 20:00 do 6:00. Kromě toho platí zákaz veřejnosti i v posilovnách, sportovištích, přírodních a umělých koupalištích. Týká se to i solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavních zařízení, veřejných knihoven a galerií.

„Omezení shromažďování se rozhodně netýká firem, které mají více než 30 pracovníků. My chceme, aby ekonomika dále fungovala, takže rozhodně i velké firmy jako Škoda Auto mohou samozřejmě pokračovat dál,“ prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček.