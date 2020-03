Koronavirus se nadále šíří Českem, 117 případů. V ČR začala od rána platit další opatření

V posledních dnech se v Česku začal rychle šířit nový koronavirus, který aktuálně zasáhl 11 ze 14 českých krajů. Žádný případ nákazy zatím nebyl zaznamenán v Jihočeském, Karlovarském a Libereckém kraji.

V Česku je aktuálně 117 případů, z toho dva pacienti jsou ve vážném stavu. Celkově bylo otestováno 2 353 osob. Muž v Prostějově podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch trpí pneumonií, plicní ventilace mu však zatím zavedena nebyla. Druhý pacient, který se nachází v Nemocnici Na Bulovce, je pořád na plicní ventilaci.

Ministerstvo zdravotnictví včera spustilo webové stránky, které informují o koronavirusu a jeho vývoji v Česku. Na webu jsou zobrazovány aktuální informace a výskyt tohoto onemocnění.

O aktuální situaci i dnes ráno informuje ministr zdravotnictví Vojtěch, který například zmínil, že se aktuálně testuje v 18 laboratořích. Noční nový případ, v pořadí již 117., přišel z Jihomoravského kraje.

Čerstvá čísla ke koronaviru. Vyšetřili jsme celkem 2353 vzorků, z toho bylo 117 pozitivních, testuje 18 laboratoří. V noci přišel jeden pozitivní případ z Jihomoravského kraje. Doporučuji sledovat https://t.co/3mbH9UJyt1. Další aktualizace bude ve 14 hodin. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 13, 2020

Od dnešního rána také začala platit další opatření související s vyhlášením nouzového stavu v ČR. Jsou například zavřeny posilovny, sauny, knihovny a další společenská místa. V obchodních centrech jsou také uzavřeny stravovací koutky, takzvané food courty.

Nouzový stav na území republiky

Od čtvrtečních 14 hodin platí na území České republiky nouzový stav kvůli koronaviru. Vláda kromě toho činí řadu dalších opatření, platit mají po dobu 30 dnů.

Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zákaz platí do odvolání.

V provozovnách stravovacích služeb je zakázána přítomnost veřejnosti, a to v době od 20:00 do 6:00. Kromě toho platí zákaz veřejnosti i v posilovnách, sportovištích, přírodních a umělých koupalištích. Týká se to i solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavních zařízení, veřejných knihoven a galerií.

„Omezení shromažďování se rozhodně netýká firem, které mají více než 30 pracovníků. My chceme, aby ekonomika dále fungovala, takže rozhodně i velké firmy jako Škoda Auto mohou samozřejmě pokračovat dál,“ prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček.

Koronavirus na Slovensku

Během čtvrtku na Slovensku přibylo 11 osob, u kterých se prokázala nákaza novým koronavirem. Na toto onemocnění se v zemi testovalo 832 osob, nákaza se potvrdila u 21.

Ústřední krizový štáb kvůli koronaviru přijal tvrdá preventivní opatření. Ta se mají dotknout všech činností běžného života. Jedná se o zavedení hraničních kontrol, zavření všech třech mezinárodních letišť, které se v zemi nachází. Dále dojde k zastavení mezinárodní přepravy kromě zásobování.

Nechybí ani povinná karanténa pro osoby, které přichází z rizikových oblastí. Zavřeny budou i všechny školy a školní zařízení, všechna sociální a kulturní zařízení. Dojde také k omezení provozu nákupních center. Lidé si během víkendu budou moci nakoupit pouze potraviny, léky a drogerii.

Linky vnitrostátních vlaků budou v prázdninovém režimu a zavřeny budou bary, restaurace, lyžařská střediska, welness centra a aquaparky.

Po jednání Ústředního krizového štábu sdělil Pellegrini, že vyzývá lidi, aby tato opatření respektovali. Podle jeho slov je na prvním místě zdraví. Zopakoval, že od dnešního rána platí na Slovensku mimořádná situace. Vysvětlil také, proč musela být přijatá nová a rázná opatření.