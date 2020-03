Svět přišel o legendární atletku. Zemřela Dana Zátopková

ČTK přináší smutné zprávy. Ve věku 97 let zemřela Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952.

Uvádí se, že vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi zesnula dnes brzy ráno v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

„Byl jsem za ní naposledy v sobotu, kdy to ještě bylo možné. Dlouze jsme si povídali, psychicky byla úplně v pohodě, do poslední chvíle jí to pálilo, ale tělo jí přestalo sloužit,“ uvedl předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

