„Jsem rád, že se do toho Evropská unie neplete.“ Klaus promluvil o ekonomických dopadech koronaviru

Bývalý český prezident Václav Klaus byl hostem čtvrtečního pořadu České televize Interview na ČT 24, kde promluvil o vyhlášení nouzového stavu a dopadech koronavirové epidemie na ekonomickou situaci. V rozhovoru zkritizoval politiku otevřených hranic a upozornil na to, jak ve zprávách v posledních hodinách zmizelo slovo „Evropská unie“.

Bývalý prezident Klaus uvedl, že jsme se dostali do „podivné slepé uličky, kterou nikdo z nás nečekal“. Podle něj bychom měli myslet i na dlouhodobější faktory, které budou současným stavem vyvolány. Klaus také upozornil, že jsme si zvykli na to, že nám nic takového nehrozí. Připomněl, že podobné zkušenosti mají jen lidé starší 100 let, kdy se Evropa potýkala se španělskou chřipkou. „Nepokorně jsme si mysleli, že nic takového nehrozí,“ uvedl.

Otevřené hranice

Bývalý prezident také uvedl, že by se virus nešířil tak rychle, pokud by nebyly otevřené hranice.

„Já jsem byl od začátku člověkem, který zpochybňoval Schengen, člověkem, který zpochybňoval Evropu bez hranic. Říkal jsem, že za to platíme nemalou cenu… nikdo to nechtěl slyšet,“ uvedl a dodal, že vyndání z kapsy pasu je jen malé zdržení člověka v rozletu za svobodou.

Podle Klause je „otevřenost“ pouze fiktivním slovem a termín Evropská unie se v posledních hodinách vytratil, protože každý podle něho ví, že o unii nejde.

„Každý ví, že o Evropskou unii nejde, každý se zabývá tím, co dělají v Itálii a jak si to řeší v Itálii, každý se zabývá tím, co dělá jiného Německo, a my se samozřejmě zabýváme tím, co děláme my,“ vysvětlil.

Dodal také, že je rád, že Evropská unie není účastníkem debaty a že se do toho neplete.

„Jsem rád, že se do toho Evropská unie neplete,“ řekl Klaus.

Václav Klaus si zatím netroufá odhadovat, co současná situace způsobí po ekonomické stránce. Zároveň se ale obává, že míru stability české křehké ekonomiky přeceňujeme.

Připomněl, že máme spoustu zranitelných firem v cestovním ruchu, hoteliérství a dopravě. Podle něj desítky až stovky firem padnou. Zároveň se obává, že státy současnou situaci využijí k dalším regulacím a uzurpování další moci.

Klaus o volbách na Slovensku

Václav Klaus lituje, že ve slovenských volbách neuspěl šéf strany Směr-SD Robert Fico. Naopak ho potěšil propad strany prezidentky Zuzany Čaputové.

Václav Klaus se domnívá, že ve slovenských volbách zvítězily zvláštní politické subjekty. Podle něj to vede k dalšímu rozpadu jakéhokoli ideového sporu, což je dle jeho názor velmi negativní tendence.

Lituje i porážky strany Směr-SD Roberta Fica, která s 18 % hlasů ve volbách skončila po hnutí OĽaNO Igora Matoviče druhá a po 14 letech vlády odchází do opozice. Podle něj za to může především únava voličů.

Varoval i před příliš těsným přimknutí Slovenska k Bruselu, které začalo během vlády Mikuláše Dzurindy v letech 1998 až 2006. Potěšil ho proto propad jasně proevropské strany Progresivní Slovensko, ze které vzešla současná prezidentka Zuzana Čaputová, jež tam byla místopředsedkyní. Koalice PS/Spolu získala 6,96 % a o čtyři setiny procenta nepřekročila sedmiprocentní bariéru, která se vyžaduje u koalice dvou stran.