Pikora odhalil paradox: Globální ekonomika měla zaděláno na problém a čekalo se na spouštěč větších problémů

Ekonom Vladimír Pikora poskytl portálu Reflex komentář, v němž upozornil na to, že současný nečekaný vývoj ve světové ekonomice bylo možné předvídat.

Odborník uvedl, že nadnárodní společnosti varují, že tržby nebudou takové, jaké čekaly, a že očekávané zisky mnohdy nahradí nečekané ztráty. Může za to především prudký propad tržeb v Číně, která u velkých firem často tvoří klíčový trh.

„Globální ekonomika měla zaděláno na problém a čekalo se na spouštěč větších problémů. Jako akcelerátor posloužil koronavirus, žádná populární černá labuť. Nadnárodní instituce až nyní prudce snižují očekávaný růst planety. Mluví o hrozbě recese a varují před růstem nezaměstnanosti,“ poznamenal Pikora.

Připomněl, že americký prezident Donald Trump proto přichází s myšlenkou snížení daní.

„Jeho poradci tvrdí, že je třeba, aby lidem zůstalo víc peněz k útratám. Zároveň chce pomáhat postiženým firmám, aby nebankrotovaly a nepropouštěly. Podpory by se tak měly dočkat například aerolinky,“ podotkl ekonom.

Autor si však není jistý, zda je to dobře.

„Než začnou podobné kroky účinkovat, bude pro mnohé firmy už pozdě, protože potřebují peníze ihned. Navíc mnoho lidí lká nad tím, že když mají firmy zisk, je jejich akcionářů, zatímco když mají ztrátu, je daňových poplatníků – a bojí se, že výsledkem podobných politik bude buď následný růst daní, nebo větší veřejný dluh,“ argumentoval svůj názor odborník.

Poté zdůraznil, že problémem mnoha firem světa je, že jsou předlužené a nyní hrozí, že budou mít nedostatek likvidity, protože když uzavřou prodejny, budou mít fixní náklady, ale nebudou mít žádné příjmy.

„Mnoho lidí to chápe. Roste nervozita. Situace na dluhovém trhu se proto zhoršuje. U mnoha dluhopisů roste rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou a prudce zdražilo pojištění před nesplacením úvěrů,“ pokračuje ekonom.

Pak vysvětluje, proč USA mají v této oblasti proti Evropě velkou výhodu.

„Američané mají kladné úrokové sazby, a když sazby sníží, trhu pomohou. Evropa má záporné sazby, a ještě zápornější sazby už velký efekt neudělají,“ stojí v komentáři autora.

V této souvislosti ale Pikora poukazuje na to, že zde je najednou výhodou, že má Česko vlastní centrální banku, která nyní může své úroky výrazně snížit.

„ČR vlastní centrální banku, která nyní může své úroky snížit, a to výrazně. ČNB má mnohem víc manévrovacího prostoru než ECB. Navíc koruna už oslabuje, a působí tak jako tlumič vnějších nárazů, což koronavirus je. I když musím zdůraznit, že kdyby ČNB počátkem února své sazby nezvýšila, byla by nyní koruna nejspíš ještě slabší a ekonomice by ještě víc pomáhala,“ uvedl.

Evropská unie se jistí

Ekonom informuje, že Evropská unie v rámci boje s virem připravuje investiční fond v hodnotě 25 miliard eur. Podle jeho slov ale je otázkou, zda to něco vyřeší, protože žijeme v globální ekonomice. Domnívá se, že hlavní je držet paniku na uzdě.

„Média nás neustále bombardují alarmujícími zprávami o počtu nakažených a mrtvých. To je přesně to, co podkopává sentiment v ekonomice. A ten je klíčový nejen pro spotřebu, ale i investice. Panika zatáhla ekonomice za brzdu, kterou je třeba odbrzdit. Podle mě nyní tedy nejde ani tak o záchranné balíčky jako o boj s panikou. Je třeba udržet chladnou hlavu,“ poznamenal.

Pak zase přechází na půdu vlastní země a připomíná, že Česko poskytne podnikatelům, kteří utrpěli ztráty v souvislosti s koronavirem, finanční podporu v celkovém objemu 600 milionů korun.

„To má prý smysl jen ten, aby firmy nemusely ihned propouštět pod tlakem nedostatečného cashflow a snižování fixních nákladů. Globální trendy to prý ale nemůže zastavit,“ doporučil odborník.

Na co se připravit?

Dále se vrací k Číně, kde se jen na první pohled zdá, že má to nejhorší za sebou. Do Evropy vtrhla nákaza a podobně jako v Číně za dva až tři měsíce vyprchá a bude zase dobře. Jenže to není jisté.

„Tento týden přišla z Číny nejen data o poklesu nakažených, ale také data o nárůstu dovezených nakažených. To tu zatím nebylo. Možná se ukáže, že bylo ukončování restriktivních opatření předčasné,“ poznamenal Pikora.

Podle jeho názoru zůstává otázkou reakce globální ekonomiky na to, co bude v Americe.

„Pokud Američané propadnou panice a přestanou nakupovat, bude globální ekonomika torpédovaná mnohem víc než dosud. Čína může obnovit výrobu, ale kam bude vyvážet, pokud bude Amerika zabrzděná?“ klade dotaz odborník.

Na závěr autor přichází s pozoruhodnou prognózou.

„Současné problémy ekonomiky donutí firmy i vlády ke změnám chování. Najednou mnoho firem pochopí, že řada lidí může pracovat z domova, že není nutné organizovat mítink ani létat na často zbytečné služební cesty. Ekonomika se tím posune. Budeme modernější a produktivnější. Koronavirus nás donutí k technologické změně,“ uzavírá Pikora.