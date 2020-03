Hana Lipovská prolomila své mlčení kvůli koronaviru

V Česku byl vyhlášen nouzový stav. Donutilo jí to k prolomení své „verbální karantény“, kterou si na sociálních sítích uložila do skončení voleb do Rady ČT, ve kterých také kandiduje. Mimořádná situace si podle ní žádá slova.

„Jsem ve verbální karanténě od konce ledna, a jak to tak po včerejšku vypadá, mám mít roubík ještě pěkných pár týdnů nasazen. Na druhou stranu v situaci, kdy je v karanténě svého druhu celá naše země, se pár poznámek přece jen dopustím,“ napsala Lipovská na sociální síti Facebook.

Také dodala, že mnohdy na moderní technologie nadáváme, ale teď lidé i díky nim mohou dál pracovat. Podle Lipovské by se tedy lidé mohli modlit, aby se situace zlepšila, a pilně pracovat.

Věří, že každý může pozitivně přispět k boji proti koronaviru různými způsoby.

„Ne každý má dar podílet se na vývoji léku, ne každý dokáže sloužit u nemocných, ne každý se může dopouštět heroických činů, ale každý může v této chvíli ‚něco dělat‘. Třeba jen tím, že bude bránit nejen šíření koronaviru, ale také šíření napětí, naštvanosti, podrážděnosti, neřkuli oné ‚blbé nálady‘. Nemám nic proti právníkům, ale není přece jen nutno, aby ti ‚přes rodinné právo‘ měli za několik měsíců příliš mnoho práce,“ uvedla ekonomka.

Spoustu věcí si teď podle ní musíme odříct, nelze jít například do hospody, do divadla, lidem často nezbývá než sedět doma. Ale Lipovská připomněla, že všechna tato práva na kulturní život či pracovní úspěch nejsou teď důležitější než právo na život.

„I v těžké době rostou dobré věci. Nejenže bude za rok touto dobou jistě mnoho křtů a vítání občánků, ale také se, jak to ve svém okolí pozoruji, urodí řada nových knížek,“ okomentovala.

Ekonomka také vyzvala občany, aby využili „koronavirové volno“ k sebevzdělávání.

Lipovská pojmenovala Koronavirus „válkou“ naší generace. A podle ní má jednu jedinou velkou výhodu: „Až bude po všem, nezůstane v nás hořkost a nenávist vůči těm, co si ten boj začali.“

Dříve jsme informovali, že česká vláda včera v Česku zavedla nouzový stav, který omezuje především společenský život. Čeští hygienici se nadále snaží s nákazou nového typu viru bojovat a trasují nakažené, i přes všechna opatření počet nakažených v České republice stejně jako po celém světě roste.