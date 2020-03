„Neskutečná drzost Bruselu!“ Evropská komise vystoupila proti uzavírání hranic. Českým osobnostem bouchly saze!

„To je neskutečná drzost Bruselu. Evropská unie, která proti šíření koronaviru neudělala vůbec nic, kritizuje členské státy za to, že uzavírají hranice a chrání své občany! Na to fakt člověk už nemá slov! Hranice se měly naopak uzavřít mnohem dřív. Evropská unie nejen, že nepomůže, ale navíc škodí!“ napsal na svých sociálních sítích Radim Fiala z SPD.

Politik také poukázal na možnou korelaci mezi počty nelegálních migrantů v zemi a zvládání situace se šířícím se koronavirem.

„Není zřejmě žádná náhoda, že tam, kam se migranti zvali a kde procházeli po statisících, je situace v šíření nákazy nejhorší. V Německu kancléřka mluví o nákaze 70 % obyvatel. V Itálii vláda bez vlastenecké Ligy Mattea Salviniho opět vedla proimigrační politiku a otevřela přístavy. Dnes umírá téměř 200 Italů denně,“ dodal Fiala.

Na slova von der Leyenové reagoval i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Podle jeho názoru jsou omezovací opatření určená pro to, že sníží počty zasažených. To podle všeho považuje za důležitější, než plnění závazků o pohybu lidí a zboží v rámci EU.

„Podle Ursuly von der Leyenové uzavírky hranic narušují pohyb lidí a zboží. Ano. ALE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOTY LIDÍ!“ uvedl Jiří Ovčáček.

Vyjádření předsedkyně Evropské komise si všimla i analytička Tereza Spencerová. Von der Leyenová podle názoru analytičky nechápe ani základní postupy při kontroly epidemií.

„... tak FlintenUschi (von den Leyeová – red.) přiznává, že EU není s to zastavit šíření koronaviru... ale, že úplné uzavírky hranic jsou špatné, protože narušují pohyb lidí a zboží... a to je přece, jak všichni víme z manuálů, i při pandemii, hlavním smyslem naší existence... a slibuje fond s 37 miliardami eur, které mají zalepit nadcházející ekonomický šok, aniž by přiznávala, odkud že ty peníze vezme...“ napsala na Spencerová na svých sociálních sítích.

Uzavírání hranic

Ursula von der Leyenová se při zpochybňování účinnosti zavírání hranic odvolala na Světovou zdravotnickou organizaci. Toto opatření prý poškodí jeden ze základních kamenů EU – volný pohyb lidí a zboží. Místo toho předsedkyně EK navrhla zavést zdravotní kontroly na hranicích mezi členskými státy.

Von der Leyenová se také ve věci uzavírání hranic bojí „dominového efektu“, kdy by své hranice začaly uzavírat i další státy.

Přitom je to právě budování bariér, co, podle náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly, patří mezi nejúčinnější prostředky jak zastavit, či alespoň výrazně zpomalit vývoj epidemiologické situace, a to obzvláště v situaci, kdy proti nemoci neexistují žádné konkrétní lékařské prostředky.