Lékař z urgentního oddělení olomoucké nemocnice má koronavirus

Lékař se před týdnem vrátil z Řecka, ale dosud není jasné, zda se nakazil v Řecku, po cestě do vlasti nebo až v České republice. „Testy vyšly pozitivně a děláme standardní opatření, čili izolujeme personál i pacienty, kteří byli v kontaktu a půjdou do karantény,“ řekl serveru ředitel nemocnice Roman Havlík. Také dodal, že se karanténa bude týkat 15 lékařů, chod nemocnice to ale podle něj neohrozí.

„Máme pozitivní případ nákazy koronavirem v naší nemocnici. Sloužil na oddělení urgentního příjmu. V tuto chvíli máme kontakty na jeho kolegy a všechny zaměstnance. A zároveň s pacienty, s nimiž přišel do styku, jsou kontaktováni. Dojde k testování, odběru vzorků i ke karanténním opatření,“ řekl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

V olomoucké fakultní nemocnici začala fungovat laboratoř na testování vzorků na přítomnost infekce koronavirem, původně měla začít testovat až v pondělí, vzhledem k aktuální situaci tak učinila dříve.

Epidemie COVID-19

Na konci prosince čínské úřady informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o výskytu neznámého viru, který způsobuje zápal plic. Epicentrem nákazy se stalo město Wu-chan v provincii Chu-pej. Později se objevily zprávy o šíření viru mimo město do dalších míst v Číně a následně i mimo čínské území.

Odborníci zjistili, že původcem onemocnění je nový typ koronaviru. WHO později oficiálně nazvala nemoc jako COVID-19 a vyhlásila pandemii.

V současné době jsou nakažení lidé ve více než 120 zemích po celém světě. Jejich celkový počet přesáhl 130 tisíc, obětí nákazy se stalo více než 5 tisíc lidí.

12. března v Číně uvedli, že překonali vrchol epidemie. Následující den WHO označila za současné centrum pandemie COVID-19 Evropu, kde největší počet nakažených má Itálie. Aby zabránily dalšímu šíření nákazy, evropské státy začaly uplatňovat zvláštní opatření.

Nouzový stav v ČR

Od 12. března platí v České republice nouzový stav. Od 12. března od 18:00 jsou v ČR zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zákaz platí do odvolání. Přítomnost veřejnosti je zakázána v provozovnách stravovacích služeb od 20:00 do 6:00.

Od 14. března je zakázán vstup cizincům na území České republiky. Omezena bude i hromadná doprava přes hranice. Češi mají také zakázáno cestovat do 13 zemí, které jsou rizikové. Vláda zastavila i vydávání víz a přijímání žádostí.