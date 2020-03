Bez výjimek. Dcera Babiše půjde do karantény

Poznamenává se, že předseda vlády by své dítě rád navštívil a svěřil se, že pokud by to šlo, vezme si respirátor.

„Jde do karantény. Musím se poradit s náměstkem ministra zdravotnictví panem Prymulou, jestli bych za ní mohl jít třeba s respirátorem. Pokud ne, tak ji nějakou dobu neuvidím,“ sdělil serveru Novinky.cz premiér.

Vivien utíká ze Španělska kvůli tomu, že země vyhlásila stav nouze, omezí provoz obchodů a zakáže lidem volný pohyb.

Vzhledem k tomu, že Španělsko patří do patnáctky krizových oblastí, Babišovu dceru po návratu automaticky čeká 14 dní v karanténě. To znamená, že se podrobí pravidelné kontrole zdravotního stavu včetně měření teploty. Navíc bude muset maximálně omezit styky s okolím.

Jak je známo, v České republice se pokuta za nedodržení karantény může vyšplhat až na tři miliony korun.

Publikace rovněž uvádí, že Vivien se naposledy v Česku veřejně ukázala v lednu, když se zúčastnila opožděného novoročního oběda prezidenta Miloše Zemana s premiérem. Tehdy se děti státníků tohoto setkání účastnily úplně poprvé.

Co s respirátory?

Babiš sice uvedl, že za ní přijde s respirátorem, ale už se zdaleka ne první den v zemi bije na poplach vzhledem k nedostatku zdravotnických prostředků.

Portál iRozhlas dnes píše o tom, že nemocnice v pátek očekávaly slibované dodávky roušek a respirátorů. Těch je ale v Česku velmi málo, a tak jich některé kraje obdržely pouze desítky nebo stovky. Jako příklad server uvádí Jihočeský kraj, kam dorazilo pouze 220 kusů.

„Ministr zdravotnictví mně předložil objednávky, které jsou ve výši 1 738 620 kusů. První dodávka má začít ve čtvrtek a mělo by to být 30 tisíc respirátorů,“ prohlásil v sobotu premiér.

Jenže podle informací serveru iROZHLAS.cz Vojtěch přišel s jiným termínem dodání.

„Nyní máme další dodávky příští týden. V pondělí by to mělo být zhruba 40 tisíc,“ uvedl šéf rezortu.

Dále poznamenává se, že ministerstvo zdravotnictví uzavřelo ve čtvrtek a v pátek smlouvy s českými dodavateli, a to na 165 tisíc kusů respirátorů nejvyšší ochrany FFP3, které by měly firmy dodat v příštích týdnech.

„V tomto směru jedeme v jiném režimu a to v režimu nouzového stavu. To znamená, že to není systém veřejných zakázek, kde bychom soutěžili několik dní nebo týdnů. Řešíme to v řádu minut, a to objednávkami,“ prohlásil Vojtěch, když musel vysvětlit absenci dalších smluv.