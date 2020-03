„Připadá mi to jako pakárna.“ Cvičení NATO můžou zhoršit situaci kolem koronaviru. Expert odkazoval na dějiny

„Také vám připadá jako pakárna přesouvání obřích kontingentů vojsk mezi USA a Evropou, organizování supernáklaných společných cvičení armád evropských zemí NATO a jejich volný pohyb po EU za situace, kdy USA a půlka států starého kontinentu, včetně naší zemičky, uzavírá hranice z důvodů omezení nákazy nemocí Covid-19?“ napsal Štefec na Facebook.

„Kdo zná historii tzv. Španělské chřipky z let 1918-1920 a fakt, že počet jejích obětí (odhadovaný na 80 až 100 milionů) mnohonásobně převýšil celkový počet obětí WWI, tomu musí zákonitě běhat mráz po zádech. Těmi, kdo chřipku rozšířili po celé zeměkouli, byli vojáci, vracející se z bojišť první světové války,“ dodal.

Defender Europe-2020

Od 20. dubna do 20. května mají na území 10 evropských členů NATO proběhnout vojenská cvičení Defender Europe-2020. Z původně uvedených plánů vyplývalo, že se do manévrů zapojí kolem 37 tisíc vojáků z 18 zemí - 17 členů NATO a Gruzie. Ze své strany Spojené státy chtěly nasadit největší za posledních 25 let kontingent svých sil v Evropě.

Avšak situace kolem epidemiev Evropě donutila účastníky cvičení zvážit možná omezení. I když oficiálně o zrušení cvičení nejde, v Evropském velení ozbrojených sil USA (USEUCOM) již oznámili, že zmenší počet svých vojáků.

„Činnost, která je spojená s těmito cvičení, bude zkorigována a budeme s našimi spojenci těsně spolupracovat, aby dosáhli prioritních cílů cvičení,“ uvedli v USEUCOM.

Dříve Norsko zcela zrušilo alianční cvičení Cold Response 2020. V zemi to odůvodnili záměrem ochránit společnost od šíření nového koronaviru.

Epidemie COVID-19 v Evropě

Na konci prosince čínské úřady informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o výskytu neznámého viru, který způsobuje zápal plic. Epicentrem nákazy se stalo město Wu-chan v provincii Chu-pej. Později se objevily zprávy o šíření viru mimo město do dalších míst v Číně a následně i mimo čínské území.

Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru. WHO později oficiálně pojmenovala nemoc jako COVID-19 a vyhlásila pandemii.

Současně se nakažené hlásí ve více než 120 zemích po celém světě. Jejich celkový počet přesáhl 130 tisíc, oběťmi je více než 5 tisíc lidí.

12. března v Číně uvedli, že překonali vrchol epidemie. Následující den WHO označila za současné centrum pandemie COVID-19 Evropu, kde největší počet nakažených má Itálie.