„Mě to teď tak láká použít expresivní výrazy.“ Xaver Veselý se neudržel a naložil Janu Hrušínskému

10. března Jan Hrušínský se na svém facebookovém profilu emotivně vyjádřil k nařízení české vlády zakázat pořádání kulturních či dalších akcí nad sto lidí kvůli novému koronaviru. Divadelní ředitel to označil za likvidaci všech nepohodlných a malých firem, včetně Divadla Na Jezerce.

„O kompenzaci milionových ztrát ani slovo. Evidentně kompenzovány nebudou. Možná někomu ANO. Jak jsme v kraji už celé roky zvyklí. Náklady na provoz divadla (cca 2 miliony měsíčně) jedou dál. (…) Do Agrofertu mohou lidé chodit pracovat? Tam nákaza nehrozí? (…) Kdo už konečně zakáže šíření smrtelného viru StB?!!!!!“ napsal a použil ve svém postu takový výraz jako „premiér Bureš“ a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha označil za kluka.

Další reakce Xavera

Moderátor Luboš Xaver Veselý se stál jedním z prvních, kdo na slova Hrušínského zareagoval.

„Tak a je to venku!! Celej ten virus zorganizoval Babiš, aby zničil Divadlo na Jezerce... Taky už mezi řádky cítíte, že jde o prachy???“ okomentoval.

Pak se moderátor k věci vyjádřil na svém YouTube kanálu, kdy připomněl, že Hrušínský o něm samém dříve „psal lži“. Vyjádření Hrušínského vůči vládě moderátor označil za brutální.

„Mě to teď tak láká použít expresivní výrazy, strašně rád bych řekl, co si o tom myslím, (…) ale výrazy, které bych použil nejraději, by nebyly slušné a já tady nechci zavádět nějaké móresy tohoto typu. Takže zkusím jenom fakta a vy už si dosaďte, co potřebujete, ať už patříte mezi obdivovatele pana Hrušínského, nebo ne,“ uvedl.

„Ale já nevím, co si o tom myslet. (…) On bude do smrti vyčítat Babišovi Bureše, jako klidně, mně to taky není sympatický, ale za těchto okolností bych to prostě vynechal. Kluk, co zastává post ministra zdravotnictví, to je takový zbytečný kopnutí. Svědčí to spíš o tom, že Hrušínský je blb (…). On už v této situaci dokáže myslet jen na prachy. Vyřídit si politický účty. ... všichni jsou tady natření a jediný arbitr pravdy je tady pan Hrušínský. Ale podle mě to není pravda, považuju to za prasárnu a mám pocit, že už by se někdo měl zamyslet nad tím, co je zač ten Hrušínský. Je to prostě odporný,“ myslí si moderátor

„Nepředpokládám, že se dívá, ale kdyby mu to někdo vzkazoval, tak do teď jste byl pro mě lhář, ale od teď už jste pro mě póvl,“ uzavřel moderátor.