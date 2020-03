„Tak zdvihněte zadek a materiál dodejte. Budete tak aspoň k něčemu!“ Fiala rozhněval Čechy kritikou vlády kvůli rouškám

„Chybí respirátory, roušky a další materiál pro lékaře, sestry, pracovníky v sociálních službách a další. Premiér a ministr zdravotnictví slibovali, ale nic neudělali. Bez ochrany lidí v první linii se ale nedá boj proti koronaviru úspěšně vést,“ zní jeden z dnešních příspěvků Fialy.

Politik dnes také na Twitteru odsoudil, že se Andrej Babiš chystá vyhlásit prostřednictvím TV celostátní karanténu. „Premiér ohlašuje záměr vyhlásit celostátní karanténu v TV diskusním pořadu! Očekával bych, že se věnuje krizovému řízení a ne PR. Že místo vysedávání v TV organizuje zajištění ochranných pomůcek, které zoufale chybí,“ zuřil Fiala.

„Pokud vláda zvažuje omezení pohybu, tak bych předpokládal, že to bude diskutovat s parlamentními stranami. Že budou jasné parametry. Je to mimořádně vážná věc. Ozývají se mi občané vystrašení premiérovými výroky, co to bude znamenat. Táhněme za jeden provaz, ale takto se to prostě nedělá,“ dodal k výše uvedenému příspěvku.

Sledující předsedy ODS ale hněv politika moc nepochopili. Drtivá většina reagovala tak, že Fiala na rozdíl od vlády jen blábolí a kritizuje, což pravděpodobně Čechům nepomůže.

„Tak zdvihněte zadek a materiál dodejte. Nebo aspoň dejte vládě echo, kde se materiál nachází. Budete tak aspoň k něčemu,“ vyzval uživatel @novotny_pet.

„Péťo, takhle to nedáte… navrhněte řešení, jděte pomáhat do nemocnic, kamkoliv… ale tohle je žalostný PR,“ napsal v komentářích Fialy @vdolekk.

„Nejste už trošku trapnej...To PR si snažíte dělat Vy tady na Twitteru,“ dodal @MartinPaulin4.

Někteří navíc vybídli opustit téma politiky a tím spíše kritiku v tak nepříjemné době.

Česká opatření pro zadržení nemoci

Česká vláda včera na tiskové konferenci informovala o svém rozhodnutí, že od soboty 6:00 budou uzavřeny obchody a restaurace s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogérií, benzínových stanic a některých dalších zařízení. Tento stav má trvat do 24. března.

Na internetových stránkách vlády se informuje, že zákaz se netýká prodejen potravin, výpočetní techniky a elektroniky, pohonných hmot, hygienického zboží a drogerie, lékárny, prodejny malých domácích zvířat, krmiva, brýlí, novin a prádelen.

Dále byla zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, pokud se nejedná o neveřejné, například zaměstnanecké, stravování. Tento zákaz neplatí pro provozovny rychlého občerstvení, které mají výdejové okno.

V této souvislosti byl také zakázán provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech, které mají rozměr více než 5 000 metrů čtverečních.