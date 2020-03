Majerová Zahradníková: Místo spolupráce při zachraňování zdraví a životů lidí některé politické strany pouze politikaří

Na své facebookové stránce politička napsala: „Je smutné, když namísto sjednocení a vzájemné pomoci v době, kdy se zachraňují životy a zdraví našich lidí, některé politické strany nedělají nic jiného než politikaření a okopávání kotníků. Inu, jak se říká ,podle skutků poznáte je‘...“

Její následovatelé také okomentovali situaci.

„Tak to má být, to je chvályhodný čin, nelze než poděkovat panu Kellnerovi......hlupáci budou vždy útočit, ale to je jejich problém,“ napsala Anna Ryšavá.

„Bravo! A velký dík! Pro nás udělal více než evropská unie a její komise!” reagovala Jarmila Siudová.

„Je to super zpráva, když někdo, kdo má možnosti, opravdu pomůže - děkujeme! Je to vzkaz všem ostatním, že ťápat hubou umí každý, ale pomoci málokdo,“ vyjádřil svůj názor Pavel Michalík.

Dříve společnost PPF Petra Kellnera informovala, že daruje státu na boj s koronavirem zdravotnické pomůcky v hodnotě 100 milionů korun.

Skupina PPF daruje České republice 120 tun zdravotnického materiálu. Dnes to potvrdil majoritní akcionář PPF, Petr Kellner, premiérovi@andrejbabis. V Číně jsme nakoupili ochranné pomůcky v hodnotě 100 milionů korun. Konkrétně jde o

➡️ — Skupina PPF (@SkupinaPPF) March 15, 2020

Kellner se v neděli dopoledne sešel s premiérem Andrejem Babišem a s vicepremiérem Jiřím Havlíčkem. PPF to oznámila v tiskové zprávě.

„Důvodem schůzky byla krizová situace ohledně dodávek ochranných zdravotnických pomůcek, respektive nabídka skupiny PPF věnovat darem České republice asi 120 tun zdravotnických pomůcek,“ uvádí se ve zprávě.

Na schůzce Kellner řekl, že potřebné zdravotnické pomůcky nakoupila PPF v Číně a ve Španělsku prostřednictvím dceřiné společnosti Home Credit. Podle tiskové zprávy jde o 1,8 milionu chirurgických masek, 1,7 milionu respirátorů N95 a dalších výrobků, včetně několika desítek tisíc testovacích sad.

Zdravotní pomůcky budou od pondělního večera připraveny k postupnému převozu do České republiky. Dopravu bude zajišťovat vláda, protože musí od Číny obdržet příslušná povolení pro vývoz tak velkého množství zdravotního materiálu.

Minulý týden PPF prostřednictvím své biotechnologické firmy Sotio nakoupila a přivezla z USA 20 tisíc ochranných masek, které nyní dostávají zdarma praktičtí lékaři.

Kellnerova PPF podniká v řadě odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Její Home Credit je největším nebankovním poskytovatelem spotřebitelských půjček na světě, s velkou částí byznysu v Číně.