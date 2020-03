Jaké jsou reakce na vyhlášení karantény? Někteří hovoří o největším omezení osobních svobod od roku 1968

K novému opatření vlády, o němž bylo rozhodnuto včera 15. března 2020, se okamžitě začali vyjadřovat lidé na sociálních sítích. Například mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na svém Facebooku vyzval všechny občany k tomu, aby nařízení dodržovali.

„Dodržujte nová nařízení Vlády České republiky! A nezapomínejme: 1) ohleduplnost, 2) laskavost, 3) nezištnost, 4) trpělivost,“ napsal na sociální síti Ovčáček.

K věci se vyslovil také bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Ten si myslí, že se jedná o největší omezení občanských svobod od roku 1968.

„Největší omezení občanských práv a svobod za 52 let!“ napsal a dodal: „Česká republika vstupuje do nejtěžšího období své historie, po šesti letech hospodářského růstu, s nejhorším stavem státního rozpočtu za posledních 27 let!“

„Uzněsení: Hamáček v mikině, do práce, vyčurat a dom,“ uvedla a doplnila: „Můžete jít ven se projít se psem nebo si zaběhat, ale necourejte se, ve frontě stůjte od sebe aspoň dva metry od sebe, modré zóny v Praze jsou zrušeny, vyhýbejte se alternativním taxíkům, objednávejte přes e-shopy, kraje se vám musí postarat o malinké děti, snažte se nosit aspoň doma spíchnuté roušky a buďte zodpovědní.“

Jako další se k aktuální situaci vyjádřila například Barbora Koukalová z Expres.cz. Ta vše shrnula v několika statusech, přičemž v jednom z nich uvedla, že „teď se teprve ukáže, jak lidi umí být ukáznění, když se mají starat o svoje na vlastní pěst“.

Kritika přišla také ze strany člena ODS Jana Palusky. „Tvl, já tomu furt nerozumím. „Neshlukujte se v parku, ale kliďo sedněte do krtka nebo tramvaje.“ Vymahatelný to pochopitelně není, na to nemá stát dostatek lidí. V jednotlivejch případech možná, plošně ani hovno. Pokud jim na to lidi budou házet bobek, bude to jen silácký opatření na papíře,“ míní. Doplňuje tale, že kvituje zrušení modrých zón, které podle něj mělo být už dávno. „Z hlediska šíření viru je člověk v autě oproti tomu v MHD zlatej,“ dodal.

Svůj názor na věc poskytl také šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl, který na sociální síti sdílel status Pavla Hasenkopfa, jenž okomentoval slovy“ „Přesně tak.“

„Chápu, že opozice je nepříčetná z představy, že virus posune Babiše někam k 35 %. Ale budou-li se teď proti němu dál vymezovat, spolehlivě ho dostanou na 40 %,“ stálo v statusu Hasenkopfa.

„Volala mi teď paní učitelka ze severní Moravy celá rozrušená, že se dívá na OVM a jak je možný to, co tam Moravec vyvádí. Jak je negativní, nenávistný, destruktivní… Ona se snaží, aby to děti zvládly, rodiče… Vy všichni chytráci, analytikové, koncepční uvažovači, intelektuální náfukové… Lidi jsou nervózní a já se jim nedivím; až bude mít Babiš přes 50 %, pošle vám všem děkovný dopis.

Podobně se k věci vyslovil také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov

Našlo se i pár jedinců, kterým se nelíbilo například to, že prezident Miloš Zeman situaci kolem koronaviru nijak veřejně, až na pár výjimek, nekomentoval. Do hlavy státu se tak pustil například Jakub Janda z Evropských hodnot.

„Prezident České republiky není jen vlastizrádce pracující pro Rusko a pro Čínu, ale také sračka co se v době největší národní krize za generace někdo schovává. Ale možná je to tak lepší, nikdo na ty jeho kecy a lži není zvědavý,“ vyjádřil svůj názor bývalý pornohorec.

Reakce na výkon Hamáčka

Pod drobnohledem se ocitl také ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Jeho výkon na tiskové konferenci totiž také vyvolal různé reakce. Ministr na tiskovce jasně a srozumitelně odpovídal na otázky novinářů.

„Tohle je na politice zajímavý. Jedna tiskovka a Hamáček je zpátky v ringu,“ napsal na adresu Hamáčka marketingový expert Karel Křivan.

Možnost okomentovat vystoupení Hamáčka si nenechal ujít ani řeporyjský starosta Pavel Novotný. „Prospěl tomu Hamáček celkově. I takový blbosti jako tiskovce. Jeho bohorovnost plus odklonění 10 novinářů poprvé zajistilo, že Andrej Babiš nepůsobil jako hysterické finsky mluvící lolo. Hamáček musel nejvíc trpět poslední tejden a působil tam přesto nejlíp. DÁVNO tam měl bejt. Navíc tomu rozumí. Je mi líto takto to říct, ale v té partě tam působí suverénně nejkompetentněji a tiskovku si víceméně moderoval. Líbil se mi, prostě to tak bylo,“ uvedl.

Konstantin Sulimenko ze Seznamu napsal, že se mu zdálo, že Hamáček „chvilkama působil státnicky“. Vystoupení ministra chválil i šéfredaktor Respektu Erik Tabery.

„Je dobře, že Jan Hamáček přidal tiskové konferenci „lidský“ rozměr. A použil podobný argument jako jeden americký guvernér, který na otázku, jaký bude trest za porušení zákazů, odpověděl: Trest? Možná váš mrtvý dědeček či babička. Tak to je, buďme opatrní, vydržme chvíli,“ napsal Tabery.

Česko v karanténě

Česká vláda vyhlásila karanténu na celou republiku. Podle usnesení bude karanténa v Česku platit od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěva lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda také odložila senátní volby.

Nouzový stav v ČR

Lidé by podle nařízení vlády měli v obchodech nebo na poště udržovat odstup nejméně dva metry a upřednostnit bezhotovostní platební styk. Obchody by jim měly k tomuto zajistit podmínky.

Česká vláda zavedla v Česku dne 12. března od 14.00 hod nouzový stav, který omezuje především společenský život. Na tiskové konferenci to po mimořádném zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš.

Uvádí se, že od 12. března od 18.00 hod jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Nouzový stav byl vyhlášen na 30 dnů.

Rovněž začala platit další opatření související s vyhlášením nouzového stavu v ČR. Jsou například zavřeny posilovny, sauny, knihovny a další společenská místa. V obchodních centrech jsou také uzavřeny stravovací koutky, takzvané food courty.