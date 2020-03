Armáda ČR jedná: Do Číny vyslala vojenský speciál pro rychlotesty na koronavirus

Uvádí se, že letadlo z vojenské letiště odletělo kolem 07.00 hod ráno. Konkrétně letí do čínského Šen-čenu, a to s mezipřistáním v ruském Novosibirsku. Zpět by se měl vojenský speciál vrátit v noci z úterý na středu. Pokud jde o konkrétní typ letadla, armáda do Číny vypravila Airbus 319. Informovala o tom i česká armáda na svém Twitteru.

Bojujeme proti koronaviru. Ráno v sedm hodin jsme odletěli do Číny pro potřebné rychlotesty. Vrátíme se co nejdříve. pic.twitter.com/z1g9lTyk99 — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) March 16, 2020

​Předseda vlády Andrej Babiš v neděli prohlásil, co je cílem této cesty – letadlo v Číně nabere 100 tisíc rychlotestů na koronavirus.

„Testy jsou určené pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut,“ uvedl Babiš.

Let do Číny s humanitární pomocí

Dle mluvčí ministerstva obrany Jana Pejška bude vojenský speciál po svém návratu dezinfikován, což budou mít na starosti liberečtí vojenští chemici.

Připomeňme, že se vojenští piloti do Číny vydali již na začátku března. Na palubě letounu, který zamířil do čínského Pekingu, bylo přepraveno celkem pět tun české humanitární pomoci. Ta zahrnovala mimo jiné více než 780 000 párů rukavic, 43 000 roušek a respirátorů či 6 800 ochranných oděvů.

Vzhledem k rozsahu této pomoci se ale nepodařilo přepravit veškerý shromážděný materiál. Čína však nyní rozhodla, že jej věnuje zpět Česku. Uvedl to Jan Hamáček.

„Mám oficiální stanovisko z čínské strany, že z té sbírky, která tady proběhla na humanitární pomoc do Číny, tak se polovina ještě nestihla přepravit. Ta tady zůstala a čínská strana ji věnovala zpět České republice. Jsou tam respirátory, rukavice, ochranné obleky,“ řekl Hamáček.

Za zmínku stojí i to, že v neděli 23. února odstartoval letecký speciál, převážející mimo jiné i českou humanitární pomoc Číně, z letiště ve Vídni.

„Celkem 4,5 tuny zdravotnického materiálu od českých výrobců bude využito přímo v nemocnicích. Zastavit šíření koronaviru a pomoci postiženým oblastem je naší lidskou povinností,“ uvedl tehdy ministr zahraničí Tomáš Petříček na sociální síti.

O vyslání 4,5 tuny zdravotnického materiálu určeného pro boj s epidemií způsobenou novým typem koronaviru vláda rozhodla již 17. února. Na palubě tohoto letadla se nacházela také pomoc dalších evropských zemí.