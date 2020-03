„Bože, to je debil!” Ondráček se pustil do Hřiba kvůli nedostatku roušek

Na své stránce na Facebooku český poslanec Zdeněk Ondráček ostře zkritizoval pražského primátora kvůli jeho výčitkám vůči české vládě. Jedná se konkrétně o údajné selhání vlády ve věci zajištění ochranných pomůcek. Ondráček tvrdí, že to byl právě Hřib, kdo přispěl ke zhoršení vztahu Česka s Čínou, odkud by zrovna ty pomůcky měly přijít.

Na včerejším jednání krizového štábu hlavního města Prahy Zdeněk Hřib prohlásil, že momentálně existuje značný problém týkající se distribuce ochranných pomůcek. Podle pražského primátora je tato skutečnost důsledkem nečinnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Následně člen Pirátů sdílel, že poslal Andreji Babišovi zprávu, kde žádal o poskytnutí respirátorů.

„Vážený pane premiére, v souladu s vaší ranní výzvou vám sděluji, že pro zdravotníky máme v Praze na nejbližší týden nyní požadavky na 125tis respirátorů FFP3 a 73tis FFP2. Pro sociální služby, které se starají o seniory, potřebujeme 59 tis FFP3 a 28 tis FFP2. O doručení prosím na Městskou polikliniku ve Spálené ulici v Praze. Děkuji Zdenek Hřib,“ uvedl obsah SMS pražský primátor.

Náměstek primátora Petr Hlubuček zase prohlásil, že pracovníci zdravotnických služeb doposud nedisponují dostatečným počtem ochranných pomůcek a následně vyzval vládu k jejich zajištění.

Reakce veřejnosti

Český poslanec Zdeněk Ondráček ve svém příspěvku na sociální síti Facebook vystavil rázné kritice pražského primátora. Vytkl totiž Hřibovi jeho konfliktní postoj, který dlouhou dobu prosazoval vůči Číně, odkud se nyní budou dovážet ochranné pomůcky.

„Přátelé, po přečtení tohoto titulku jsem si ulevil slovy: Bože, to je debil! Nebyl to pravě on, kdo rozesral vztahy s Čínou? A není to pravě Čína, odkud respirátory a roušky přivezeme? Věřím, že právě on bude tak zásadový a čínskou roušku si na hubu nikdy nevezme!!! Teď má ještě tu drzost exhibovat a školit Vládu ČR. Prostě Satan!“ zuří český poslanec.

Mnozí uživatelé vyslovili svou nespokojenost vůči pozici pražského primátora. Například uživatel Jiří Tomáš zdůraznil, že za nedostatečný počet ochranných pomůcek v Praze může především Zdeněk Hřib.

„Primátor Hřib měl místo žvanění mít zásobu zdravotního materiálu dávno v zásobě v Praze!“ sdělil svůj názor dotyčný.

S tímto názorem se shodl i další uživatel Miroslav Bílek. Uvedl totiž, že by vedení města mělo být prozíravější.

„Sám je sehnat nedokáže, tak teď žádá vládu ČR. Ponaučení pro příště je být soběstačný. Mělo by se vedení země zamyslet a vytvořit si soběstačnost,“ zmínil uživatel Bílek.

Jeden z komentátorů zdůraznil, že za nedostatek ochranných prostředků nemůže vláda.

„Jen tak na okraj, to, že nemají dostatek ochranných prostředků a zásob v nemocnicích, není způsobeno vládou, ale jednoznačně zřizovateli těchto nemocnic, kteří za jejich činnost nesou zodpovědnost,“ napsal uživatel Marek Blahut.