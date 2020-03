„Lepšočlověk si čínskou roušku nevezme, i kdyby měl umřít.“ Zahradil podpořil Kellnera a kavárna to neunesla

Zahradil nejprve ve svém příspěvku na sociální síti uvedl, že chování Kellnera vnímá pozitivně.

„Jestli tedy patříme na Západ a ne na Východ, jak se říká, tak jen konstatuji, že Kellner se zachoval přesně tak, jak se chovají miliardáři na Západě v době krize. Prostě pomůžou, když můžou. Za mě velmi ok,“ napsal.

Dodal však, že nás asi nepřekvapí, že naši paranoidní „obvyklí podezřelí“ už zvedají varovný prst. „Prý si (Kellner, pozn. ted.) jen vylepšuje PR atd. Zřejmě stejně budou hodnotit i jakoukoliv jinou dodávku z Číny, bez ohledu na to, že respirátory nebo testy se jinde prakticky objednat nedají,“ vyjádřil svůj názor na věc.

Reakce ostatních

Dále pakv příspěvku uvedl, že on osobně naopak uvítá, pokud Kellnerovo gesto, nebo nějaké jiné letadlo nacpané materiálem z Číny, pomůže vrátit tohle téma v budoucnu na racionální rovinu a utlumit tu antičínskou hysterii posledních měsíců. „Sám jsem si ji totiž vyzkoušel na vlastní kůži, tak vím o čem mluvím,“ podotkl.

Pod příspěvkem Zahradila se následně začaly objevovat různé komentáře. Někteří s názorem europoslance souhlasili, jiní měli odlišný pohled na věc.

„No, už vidím Fialu, jak kritizuje vládu že jí musí zajišťovat zdrav. materiál Kellner. Ono půl daru jsou ty peníze, které by měla i ta vláda, a druhá půlka možná podstatnější, že se mu podařilo ten materiál v současné době nakoupit,“ myslí si jeden z uživatelů.

„Uvědomělý lepšočlověk si čínskou roušku nevezme, i kdyby měl umřít,“ stálo však v dalším z komentářů.

Někteří se nad celou věcí jen pozastavovali: „On opravdu někdo kritizuje i toto? Kde se to v těch lidech bere?“

Pár jedinců poukázalo i na další zajímavost. „Dnes na ČT jedinkrát nezaznělo jméno Kellner. Skupina PPF darovala...“ psali lidé.

Další se do Zahradila pustila za to, že Kellnera obhajuje: „Mě by zajímalo, jestli tu věčnou obhajobu Kellnera děláte zdarma nebo máte jinou motivaci. Dobře, že to doveze. Ale že hned vy musíte okamžitě vystoupit s děkovačkou. Hol,t když dělá v Číně 10 let lichvu, tak má kontakty. Teď se hodí.“

Pomoc od Kellnera

V neděli se v budově Úřadu vlády ČR setkal Petr Kellner s premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu ČR Karlem Havlíčkem, aby jednali o krizové situace ohledně dodávek ochranných zdravotnických pomůcek. Skupina PPF se totiž nabídla, že Česku věnuje asi 120 tun zdravotnických pomůcek.

PPF prostřednictvím své biotechnologické firmy Sotio nabídla resortu zdravotnictví pomoc už minulý týden. Po domluvě s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou následně nakoupila a přivezla do ČR z USA 20 tisíc ochranných masek, které nyní dostávají jako dar praktičtí lékaři.

Uvádí se, že pomoc PPF zahrnuje 1,8 milionu kusů chirurgických masek, 1,7 milionu kusů respirátoru N95, 20 tisíc kusů Copan Flocked Swabs, 30 tisíc Liferiver testovacích sad a 10 tisíc Wondfo testovacích sad. Tyto zdravotnické pomůcky budou od pondělí 16. 3. 2020 večer připraveny k postupnému převozu do Česka, přičemž dopravu zajistí Vláda České republiky.