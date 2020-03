Komentátor Holec se u Xavera zmínil o koronaviru a natřel to Hrušínskému: Je to nemocný člověk

Hned v úvodu se moderátor Holce zeptal, co si myslí o současné situaci s koronavirem. Komentátor zmínil, že si takhle nějak představuje začátek války nebo vystoupení z EU, czexit.

„Všechno se zavře, nikdo nikam nebude jezdit, ani ven, ani sem, to bude paráda,“ uvedl.

Hrušínský je nemocný člověk

Dále poukázal na „různé vtipné konotace“ a zmínil také to, že tzv. kulturní fronta stojí v první linii, jak tomu bylo vždycky.

Řeč přišla konkrétně na českého herce a divadelního ředitele Jana Hrušínského. Ten totiž minulý týden na svém Facebooku reagoval na to, že vláda zakázala shromažďování lidí nad 100 osob. Jeho status obletěl celý internet a všiml si jej i sám Holec, který byl s jeho zněním obeznámen.

„Já jenom nevím, on brečí furt tenhleten člověk, že jo? Jestli k němu do divadla chodí víc jak sto lidí, to by mě zajímalo. Jestli se ho to vůbec muselo týkat?“ zeptal se Xavera Holec.

Na to Xaver odpověděl, že neví, že tam nebyl a následně přečetl status, který Hrušínský na sociální síti uveřejnil. Následoval dotaz, co na něj Holec říká.

„No já věřím, že to je představení nějaké. To je pozvánka do divadla k němu nebo reality show nějaká? Ten člověk… Mně se líbí ten Bureš a Falmer. Signatář anticharty, to je borec, že jo? Signatář anticharty, tak kádruje lidi, že jsou estébáci a komouši a pak z toho vyleze to, že chce vlastně peníze. Co všichni ti lidi, co přijdou o práci, kteří třeba mají mnohem méně peněz než on?“ zajímal se Holec.

Uvedl dokonce jednu zkušenost ze života: „Já jsem nedávno mluvil s manažerkou z velký restaurační firmy a i taková firma, co má několik restaurací, dvacet pět let funguje, tak říkala, že začnou propouštět. Samozřejmě dole, to jsou ti, co mají nejméně peněz a jsou nejzranitelnější. A kde brečí oni? Kde jsou kompenzace pro ně?“

K Hrušínskému pak dodal, že se domnívá, že je to „nemocný člověk“. „To je patologie, on vidí ty estébáky a komouše všude, možná kvůli tomu, že podepsal tu antichartu, tak je mu z toho tak zle pořád,“ dodal komentátor Infa.

V rozhovoru pak ještě zaznělo, že podle Xavera z Hrušínského v jednom z rozhovorů čišela taková nenávist, že se o něj až prý bojí.

„Možná by se mohl nechat hospitalizovat na pár dnů, že by mu pomohli, že by ho zbavili toho břímě, co nese, mentálního. To si myslím, že by bylo fér, dokonce by mi nevadilo, kdyby to bylo hrazené z veřejných peněz, já si myslím, že by se pročistil vzduch tady,“ ukončil téma Holec.

Stav nouze

Mimo jiné bylo nastoleno také další vážné téma, a sice stav nouze. Holec nejprve uvedl, že vlastni ani neví, co všechno to znamená. Pokud jde o zavřené hranice, tento krok Holce nepřekvapil.

„Když teď budu mluvit vážně, tak asi je to potřeba, protože já bych se inspiroval Čínou, výjimečně. Podobně jako náš pan prezident. To jsou borci, ti dokázali izolovat a uzavřít šedesátimilionovou oblast. Během měsíce a půl dokázali ten trend negativní zlomit. Tak si tady uzavřeme deset a půl milionu a třeba to bude lepší,“ řekl.

Další témata rozhovoru

„Oni pořád honí politiky za transparentnost, a když chce po nich někdo nějakou informaci týkající se peněz, tak najednou na to zapomenou, na tu svoji službu veřejnoprávní a pak mají ještě radu, která rozhodne o tom, že by to bylo nabourání do soukromí. To se mi líbí nejvíc,“ reagoval.

Jako další se v pořadu probírala Česká televize a jejich šestnáct manažerů, kteří si na odměnách rozdělili padesát milionů.

Zmínil se také o volbách do Rady České televize, za které je rád. Přeje si totiž, aby byli zvoleni kandidáti, kteří na to mají kritický pohled, protože „ta instituce potřebuje provětrat“.

Dále v rozhovoru zaznělo i jméno hokejisty Dominika Haška, a to v souvislosti s kandidaturou na post prezidenta či s jeho produktem – energetickým nápojem Smarty. Opomenut nebyl ani Matěj Stropnický, a to kvůli rozhovoru pro Info.cz s titulkem „Levice desítky let kolaboruje se systémem, říká Matěj Stropnický“.