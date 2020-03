Pozitivní zpráva: Česko hlásí první tři vyléčené pacienty s koronavirem

Uvádí se, že všichni vyléčení jsou z nemocnice v Ústí nad Labem. Podle informací se jedná o tři lidi z Děčína, kteří byli mezi prvními nakaženými. Uvedla to ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Stále ale platí, že v současné době je v ČR potvrzeno celkem 298 pozitivních případů nákazy. Novému viru zatím nikdo naštěstí nepodlehl. Připomeňme však, že stav dvou pacientů je vážný. V obou případech se jedná o taxikáře.

Čína hlásí 84 % uzdravených

Česko v karanténě

Nedávno jsme psali o tom, že počet nemocných novým druhem koronaviru se v Číně každým dnem snižuje. K dnešnímu dni tak zůstalo v nemocnicích 9 898 lidí, přičemž téměř 84 % všech nakažených se uzdravilo, o čemž svědčí data čínského Státního zdravotnického výboru.

Premiér Andrej Babiš na nedělní večerní tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že Česko bude od nedělní půlnoci v karanténě. Česká vláda tak chce novým opatřením omezit šíření nového typu viru, kterým je u nás aktuálně nakaženo 298 osob.

Česká vláda vyhlásila karanténu na celou republiku. Podle usnesení bude karanténa v Česku platit od pondělí 16. 3. do 24. 3. do 6.00 hod. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, ale v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat například do zaměstnání a výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěvy lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda rovněž odložila senátní volby.

Nová nařízení

Dnes vyšlo najevo, že v Praze bude od zítřejšího dne zavedeno další opatření. Nově totiž budou moci lidé do pražské MHD od půlnoci vstupovat pouze se zakrytými ústy a nosem. V pondělí to uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že občané mohou použít i podomácku vyrobené roušky nebo šály a šátky.

„V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem! Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky nebo využijete třeba šálu – všechno je lepší než nic! Nařízení platí o půlnoci z pondělí na úterý,“ napsal primátor na sociální síti.

Pokud jde o roušky v MHD, takové rozhodnutí je i v souladu s výzvou českého ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Ten se totiž na všechny občany obrátil s prosbou, aby nevycházeli ven bez roušek, případně dalších ochranných prostředků.

Bohužel však vláda v současné době nemá roušky k dispozici a nemůže je lidem distribuovat. Stejně tak jsou tyto pomůcky vyprodané i v lékárnách či e-shopech. Proto spousta lidí začala vlastní roušky šít doma.