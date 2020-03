Zatímco se Česko izoluje kvůli koronaviru, ředitelka ústavu léčiv odletěla na dovolenou na Kubu

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová odletěla v pátek 13. března na dovolenou na Kubu. Bylo to v tentýž den, kdy vláda oznámila, že se od pondělí uzavírají hranice České republiky. Úřad ji brání s tím, že má na dovolenou nárok a chystá návrat do země.

k tomu, že zákaz cestování pro naprostou většinu obyvatel začal platit až v pondělí, formálně zákon neporušila. Otázkou ovšem zůstává, zda v době koronavirové krize bylo její počínání zodpovědné. SÚKL musí totiž posvětit či zakázat použití léku Rendesivir pro nejvážněji nemocné pacienty bojující s koronavirem.

„Mohu potvrdit, že paní ředitelka je na dlouhodobě plánované dovolené. Podle zákona o státní službě je řízením Státního ústavu pro kontrolu léčiv vždy v době nepřítomnosti paní ředitelky pověřena ředitelka Odboru kanceláře ředitele Marcela Škrabalová,“ uvedla mluvčí SÚKL Peterová pro server Aktuálně.cz.

Dovolenou ředitelky podle slov Peterové řádně schválil státní tajemník ministerstva zdravotnictví už 17. února, „kdy byl velmi nízký předpoklad takto dramatického vývoje souvisejícího s rozšířením koronaviru v ČR“.

„Paní ředitelka Storová má plnohodnotný zástup a její nepřítomnost absolutně nemá žádný vliv na chod lékového ústavu ani na zajištění léků v souvislosti s koronavirem, což plynule řeší odborníci SÚKL. Lékový ústav pracuje naplno a standardně plní své agendy. Je tedy vyloučena jakákoliv manažerská komplikace v rámci vedení organizace, nehledě na pravidelný kontakt paní ředitelky Storové s lékovým ústavem na dálku. Vzhledem k zásadní změně situace byla paní ředitelka z dovolené odvolána a nyní je na cestě zpět do ČR,“ reagovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Karanténa v Česku

V ústavu dále uvedli, že vzhledem k vývoji situace v Česku se rozhodla vrátit do země a nyní je na cestě. Nicméně vzhledem ke značným omezením v letecké dopravě není jasné, jak a kdy se to ředitelce podaří. Podle ministerstva zdravotnictví její absence nemá vliv na práci ústavu.

Šíření koronaviru COVID-19 se stále nedaří vzít pod kontrolu. Celkem má Česká republika 344 případů. Premiér Andrej Babiš na nedělní večerní tiskové konferenci po jednání vlády proto oznámil , že Česko bude od nedělní půlnoci v karanténě. Stalo se tak několik dní po vyhlášení nouzového stavu.

Karanténa je zavedena od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěvy lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda také odložila senátní volby. Dne 16. března byly zavřeny hranice. Cizinci bez trvalého nebo přechodného pobytu mají zakázaný vstup do země. Čeští občané naopak nesmí vycestovat.