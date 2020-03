Čísla nákazy v ČR dále rostou: V zemi je 383 potvrzených případů. Vyléčení jsou stále jen 3 lidé

Podle informací ministerstva bylo k dnešnímu dni provedeno celkem 6 302 testů, z nichž bylo 383 pozitivních. Resort o tom informoval i na svém účtu na Twitteru.

Aktuálně ke #COVID19 v ČR: Již 6302 osob bylo na koronavirus otestováno, 383 s pozitivním výsledkem. Dobrá zpráva je, že tři pacienti v ústecké nemocnici se z nákazy zcela vyléčili! Bohužel tři jiní jsou naopak ve velmi vážném až kritickém stavu. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) March 17, 2020

​Uvádí se také, že vyléčení jsou stále tři lidé. Všichni přitom pochází z nemocnice v Ústí nad Labem. Údajně se jedná o tři lidi z Děčína, kteří byli mezi prvními nakaženými. Uvedla to ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Karanténa v Česku

Ve vážném stavu jsou pak rovněž tři pacienti. Má jít o dva taxikáře a jednu ženu. Připomeňme, že první případ nákazy se na českém území objevil v neděli 1. března.

Šíření koronaviru COVID-19 se stále nedaří dostat pod kontrolu. Premiér Andrej Babiš tak na nedělní (15. března) večerní tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že Česko bude od nedělní půlnoci v karanténě. Stalo se tak jen několik dní po vyhlášení nouzového stavu.

Karanténa je zavedena od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Obecně platí zákaz volného pohybu osob na území ČR, v usnesení je několik výjimek. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, výjimka se týká i nutné cesty za rodinou, návštěvy lékaře nebo obstarání základních životních potřeb. Vláda také odložila senátní volby. Dne 16. března byly zavřeny hranice. Cizinci bez trvalého nebo přechodného pobytu mají zakázaný vstup do země. Čeští občané naopak nesmí vycestovat.

COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 182 866 lidí, 7 174 pacientů na nemoc zemřelo a 79 886 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.