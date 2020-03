Opravdu média nechtějí zprostředkovat slova Zemana o aktuální situaci? Vadim Petrov přemýšlí o podnětu k jednání RRTV

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se na svém Facebooku vyjádřil ke statusu Alexandry Mynářové, který pojednává o tom, že některá česká média nyní nezprostředkovávají vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana k aktuální situaci. Co si o tom Petrov myslí?

Manželka vedoucího kanceláře prezidenta Miloše Zemana, Vratislava Mynáře, na sociální síti napsala, že není chybou prezidenta, že některá média svým čtenářům nezprostředkují jeho slova.

„Je možné, že v některých médiích jste se o prohlášeních prezidenta republiky vůbec nedočetli – nebudu je jmenovat, ale není chyba prezidenta, když některá média svým čtenářům nezprostředkují slova optimismu, uklidnění a povzbuzení,“ stálo v jejím statusu, který sdílel Petrov.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tento příspěvek však nenechal bez povšimnutí. Nejen, že se k němu vyjádřil, ale má v plánu také jednat.

„Myslím to vážně. Mám to vzít jako podnět k jednání RRTV? Milan Fridrich. Musí to jít přes kontrolní rady? Z facebooku Alexandra Mynářová,“ napsal Petrov k příspěvku.

Selhala veřejnoprávní média?

„Kritizuju jak prezidenta, který místo sebe nastrkuje prohlášení, tak veřejnoprávní média, že po něm vyjádření nepožadují. Jsou tu za veřejnost a ta by měla prezidenta vidět a slyšet v době národní krize. A pokud to odmítá. Ať řeknou: Opakovaně jsme nabízeli prezidentu republiky možnost vystoupit před veřejnosti, ale on to odmítl.“

V komentářích pod jeho příspěvkem se pak strhla diskuze, v níž si lidé vyměňovali svůj názor na věc.pak ještě doplnil:

Reakce na jeho slova byla různá. Někteří psali, že ČT minulý týden z jejich pohledu nefungovala. „Proč, to je otázka,“ dodali. Další podotkli, že „V ČT občas kousek toho rozhovoru pro Primu nastřihli, ale spíš jako výplň když se Šárka od Strakovky nehlásila“.

„Pokud se prezident nemá kde vyjádřit – pouze na svém FB, pak veřejnoprávní média selhala,“ stálo v dalším komentáři. Na to Petrov reagoval následovně: „Prezident se může vyjádřit, kdykoliv jakkoliv. Nikdo by mu to neodepřel, ale musí chtít...“

Někteří se však vůči hlavě státu ohradili: „V takové chvíli nemá prezident co vzkazovat, ale aktivně veřejně vystoupit, promluvit k národu. Jsem si jistý, že by to přenášela všechna média.“

Našli se ale i takoví, kteří se Zemana zastali. „Na jednu stranu se prezidentovi nedivím, že nemá rád novináře. Ty jejich výpady, urážky, pošklebky, mnohdy už v osobní rovině, to se nedá vydržet, každý má svoji hranici. Postoj ČT to hodně přiživuje,“ vzkazovali v komentářích.

Sám Petrov se k jednání prezidenta vyjadřoval už i u svých předešlých postů. U jednoho z nich například napsal: „Otázka je, co je s prezidentem. Jediná odpověď, která mě napadá, že je nemocný… (v lepším případě). Každopádně hradní mlčení hraničí s arogancí, neprofesionalitou… Víme, co dělá vláda, měli bychom se ptát, jestli má tato země ještě prezidenta...“ Dále pak Petrov uvedl, že takovéto chování je „v době stavu nouze celé země naprosto nevhodný způsob vyjádření hlavy státu“. „Jako kdyby vojevůdce místo, aby šel sám, poslal do bitvy za sebe trubače,“ dodal.