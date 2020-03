Jak se změní svět po koronaviru? Klaus st.: Paní von der Leyenová bude stejně šílená jako dneska. Ekonomika padne o...

Bývalý prezident ČR Václav Klaus se na portálu Echo24 vyjádřil k současné situaci s koronavirem a možné ekonomické krizi. Někdejší hlava státu například prozradila, že roušku nenosí, ale vyzvala ostatní, aby se nesmáli těm, kdo panikaří. Co dalšího Klaus st. prozradil?

K aktuální situaci Klaus uvedl, že se jedná o nový fenomén a o něco, co on sám za svých 78 let života ještě nezažil. Doplnil, že pamětníci španělské chřipky jsou již ve většině případů po smrti, a tak už v podstatě s podobnou situací nikdo nemá zkušenosti.

„Něco, co považovali za neodstranitelné ze svých životů, najednou odstraněno prostě bude,“ uvedl s tím, že si lidé budou muset zvyknout na nové věci.

Exprezident si také myslí, že je dnešní společnost novým vývojem situace konfrontována.

Podle jeho slov je také možné, že teď lidé budou sedět měsíc doma a jiní se zase naopak ocitnou v tzv. první linii, i když nechtějí. Za jejich snahu a odvahu jim pak Klaus vyjádřil poděkování.

Strach nemám, roušku nenosím

A jak je na tom sám Klaus s obavami z nové nemoci? Podle svých slov dotyčný strach nemá.

„Tohle nemám. Taky doma nemám roušku. Někdo se podivoval, jak to, že nenosím roušku. O mně je všeobecně známo, že na lyžích nenosím helmu. To je taková moje polemika s takzvaným principem předběžné opatrnosti, který přes zelenou ideologii ovládl náš svět,“ prohlásil.

Dodal ale, že na místě není přehnaná bagatelizace ani panika.

„Je to něco za něco, Angličané pro to mají krásné slovo trade-off. Volba je osobní, volí každý jednotlivec. I vy se rozhodujete, jestli jdete na rozhovor se mnou bez roušky a nevyžadujete roušku po mně. Zatím je to osobní trade-off. A je na politicích, jestli se rozhodnou předepsat roušku celému národu, nebo ne. Strašně těžké rozhodnutí,“ vysvětlil.

„Nejsme všichni psychicky vyvážení. Že slabší jedinci panikařit musí, je skoro dané, neposmívejme se jim, prosím,“ vyzval ostatní.

Opatření vlády nejsou třeba?

Dle jeho slov je na místě i panika. Bere ji jako něco logického, protože takovou epidemii dnes nikdo nezažil.

Bývalý prezident si také stojí za tím, že by podle jeho mínění stačila opatření, která vláda zavedla v pátek 13. března. Ta, která byla zavedena v neděli, už dle něj nejsou třeba.

Podotkl však, že v dnešní informační době jsou politici pod neustálým tlakem. Vyjádřil také jisté obavy z toho, že skrz opatření pro boj s koronavirem budou okleštěny lidské svobody.

Klaus mimo jiné na portálu zpochynbil, že nové onemocnění COVID-19 by mohlo znamenat, že padne například Green Deal. Tvrdí totiž, že taková očekávání byla už při krizi v roce 2008, při migrační krizi nebo kolem brexitu.

„A nic. Takže já už žádný průlom nečekám. Paní von der Leyenová bude stejně šílená, poslanci Evropského parlamentu budou stejně šílení jako dneska,“ doplnil.

Kromě toho se zaměřil i na ekonomiku a varoval, že vláda nemá rezervy na krizi a dnes už škrty politicky těžko protlačí. Je si rovněž jistý tím, že to ekonomiku negativně ovlivní. Podle Klause tak půjde do záporných čísel a podle jeho odhadů poklesne o 10 nebo až 15 %.