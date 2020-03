„Už nemůžeme. Nespíme, nejíme…“ Zpověď lékařky o náročné práci v těchto dnech dojala český internet

Lékařka Pavla Kovaříková, která aktuálně pracuje v pražské Nemocnici Na Bulovce, se na svém Facebooku vyjádřila k tomu, co teď musí lékaři, sestry a jiný nemocniční personál v současné době zažívat.

Mladá lékařka sdílela na sociální síti fotografii, na které je zachycena sama ona. Ze snímku je patrné, že je Kovaříková unavená a že se zřejmě již dlouho pořádně nevyspala. Má na sobě lékařskou uniformu a kolem krku roušku.

„Už nemůžeme. Nespíme, nejíme, na záchodě jsem nebyla ani nepamatuju. Telefon zvoní prakticky nepřetržitě,“ napsala Kovaříková v úvodu svého příspěvku.

Dodala, že se jako lékaři samozřejmě „upsali náročné práci“ a tudíž věděli, do čeho jdou. I tak je ale podle ní současná situace v něčem jiná.

„Ale tohle je jiné. Tohle je sprint i maraton v jednom – je to hrozně intenzivní zápřah, ale zároveň to trvá dlouho a konec je zatím v nedohlednu,“ píše.

Lidé neposlouchají a lžou kvůli vyšetření

„Takže znovu – pokud nemáte žádné nebo pouze lehké příznaky, zůstaňte doma, pijte dost tekutin, při teplotě si berte Paralen a vyležte se z toho. Nechápu logiku toho, když lidi, kteří se bojí že by koronavirus mohli mít, přijdou na jediné místo, kde je stoprocentně jasné, že se tam koronavirus vyskytuje,“ uvádí.

Kovaříková také přiznala, že i přes neustálé opakování různými médii, aby asymptomatičtí nechodili na výtěry, jich je v nemocnici pořád velké množství.

Prozradila také, že někteří jedinci dokonce lžou sanitkám i lékařům o svých symptomech, a to jen proto, aby je vyšetřili.

„A mají pocit, jak strašně vyzráli na systém. Za prvé – my ani přes spánkový deficit nejsme úplně blbý a poznáme, jestli je někomu špatně nebo ne a dost mě uráží, když ze mě někdo dělá debila a hraje mi tu divadlo. A za druhé plýtvají našim časem a energií (a zdravotnickým materiálem, protože i to je komodita, kterou musíme brát v úvahu), který bychom mohli využít pro někoho, kdo naši péči opravdu potřebuje. Ve zdravotnictví sice už chvilku pracuju, ale když nám lidi ukradli roušky, tak to i mě překvapilo,“ dodala.

Na sociální síti se s ostatními podělila také o to, jaký přístup někteří zaujímají k lékařům a dodala, co by sama v této situaci jako zdravotník velmi ocenila.

„A taky bych teda ocenila, kdyby na mě lidi přestali křičet – do telefonu i osobně. Já chápu, že je to pro vás stresová situace, pro mě taky, ale řevem moji efektivitu práce opravdu nezvýšíte. Jasně, jste naštvaní na vládu, považujete jejich opatření za příliš drsná/nedostatečná/špatně komunikovaná, já to beru, ale uvědomte si, že tady křičíte na chudáka, který se už nevím jak dlouho nevyspal a který má na rozhodnutí premiéra zhruba stejný vliv jako na zítřejší počasí na Srí Lance,“ podotkla.

Na konci příspěvku pak vyzvala všechny lidi, aby se chovali rozumně, a především navzájem k sobě jako lidi.

Koronavirus v ČR

Úplným závěrem si však neodpustila ještě jednu poznámku: „P. S.: Když prohlašujete, že koronavirus je v pohodě, protože to odnesou jen staří a/nebo nemocní, tak vlastně říkáte, že na těchto lidech nezáleží a že jsou postradatelní. To není úplně fajn názor.“

Dnes jsme informovali, že podle nejnovějších informací Ministerstva zdravotnictví ČR je v České republice aktuálně potvrzeno celkem 383 pozitivních případů nákazy koronavirem, což je o 39 víc než včera večer. K dnešnímu dni bylo navíc provedeno celkem 6 302 testů.

​Uvádí se, že vyléčení jsou v ČR stále jen tři lidé. Všichni přitom pochází z nemocnice v Ústí nad Labem. Údajně se jedná o tři lidi z Děčína, kteří byli mezi prvními nakaženými. Uvedla to ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Ve vážném stavu jsou pak rovněž tři pacienti. Má jít o dva taxikáře a jednu ženu. Připomeňme, že první případ nákazy se na českém území objevil v neděli 1. března.