Babiš souhlasil s uzavřením Škodovky. V rámci Evropy koncern od pátku zavírá a nebude vyrábět

„V rámci Evropy koncern Škoda od pátku zavírá a nebude vyrábět. Budeme řešit i podniky, které byly uzavřeny kvůli usnesením naší vlády. Domlouvali jsme se, jak to bude probíhat, nastavili jsme mechanismy a ve čtvrtek budeme mít legislativní stanovisko,“ prohlásil premiér.

Představitelé odborů prosazovali zajištění minimálně dvoutýdenní dovolené pro všechny zaměstnance závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Toto opatření by podle odborářů vyloučilo nebezpečí šíření epidemie koronaviru ve fabrikách. Minulý týden se objevil případ nákazy koronavirem u jednoho ze zaměstnanců mladoboleslavského závodu, který se předtím vrátil z Rakouska, kde trávil dovolenou. Momentálně se dotyčný nachází v karanténě, stejně jako řada dalších zaměstnanců, kteří pracovali s nakaženým.

„Odborové organizace Odbory KOVO Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí s vědomím složité zdravotní situace v České republice, která může tvrdě zasáhnout společnost Škoda Auto, v období skokového nárůstu počtu osob nakažených koronavirem či v karanténě , žádají o čtrnáctidenní volno pro zaměstnance (karanténu) formou překážky v práci na straně zaměstnavatele,” zmínil ve svém prohlášení předseda Odborů KOVO Jaroslav Povšík.

Nicméně v pondělí byl vládou odmítnut návrh na zastavení výroby ve Škoda Auto. Český premiér Andrej Babiš dal najevo, že taková opatření by měla nepříznivý dopad na ekonomickou situaci v České republice. Podle předsedy vlády Škoda Auto má zásadní vliv na českou ekonomiku.

„Škoda Auto je klíčový podnik naší ekonomiky a má největší vliv na HDP,“ zdůraznil premiér. Následně prohlásil: „Nesouhlasím, aby docházelo k cíleným zavíráním firem. Není to dobrý nápad, aby největší firma u nás přestala vyrábět.“

Český premiér sdělil, že by lidé měli mít možnost chodit do práce a občas do obchodu. Jinak veškeré ostatní pohyby nejsou žádoucí.

Úplně opačný názor zastává Robin Povšík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR. Ve svém tweetu na sociální síti Twitter poukázal na nespravedlnost situace, při které zaměstnanci české automobilky musejí do práce, zatímco jiní pracovníci dostávají možnost zůstat doma.

„Škodovka by měla zastavit linky a nechat lidi doma. A přidat by se měly další firmy. Lidé mají logicky strach. A navíc oprávněný pocit nespravedlnosti. Mnozí z kanceláří pracují z bezpečí domova, zvládnou za 100 % mzdy zajistit svoje děti. Není to fér. Lidi jsou víc než byznys,” vyjádřil svou nespokojenost český politik.

ŠKODOVKA by měla ZASTAVIT linky a nechat LIDI DOMA. A přidat by se měly další firmy! Lidé mají logicky strach. A navíc oprávněný pocit nespravedlnosti 😡Mnozí z kancelari pracují z bezpečí domova, zvládnou za 100% mzdy zajistit svoje deti. Není to fer. Lidi jsou víc nez byznys!!! — Robin Povšík (@povsik) March 17, 2020

Mnozí uživatelé skepticky reagovali na Povšíkův tweet. Varovali totiž před zhoubnými důsledky případného zastavení výroby na závodě Škoda pro českou ekonomiku a celou společnost.

„Zastavit? A ten čtvrtinový podíl na ekonomice dožene a nahradí kdo? Připomeneme vám to, až nebudeme mít peníze ani na potraviny,“ napsal uživatel Matěj Mrhal.

Další uživatelé poukázali na nebezpečí razantního poklesu životní úrovně českých občanů v případě takových opatření.

„Ten vir tady bude dva roky, pokud se nenajde vakcína. Když všichni přestanou pracovat, vrátíme se rychle s životní úrovní hluboko do minulého století,“ přišel s neutěšenou prognózou uživatel Stepan Korec.

Jiní komentující se například ptali, proč by se tato opatření měla týkat jenom zaměstnanců Škoda, když jsou další lidé, kteří musejí pracovat ještě ve větším nebezpečí, jako například doktoři a zdravotní sestry. Další uživatelé vyjádřili přesvědčení, že by vláda měla zajistit dostatečný počet ochranných pomůcek pro zaměstnance místo toho, aby je posílala domu.