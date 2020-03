Robejšek odpověděl kritikům vlády: Představte si, že boj proti koronaviru řídí Pekarová Adamová nebo Evropská komise…

Český politolog, ekonom, komentátor a publicista Petr Robejšek se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, že mnozí kritizují nařízení a jednání české vlády. Na sociální síti tak veřejnosti nastínil i jiné možnosti, jak by bylo možné situaci s koronavirem řešit. Jak by to ale celé dopadlo?

Politolog již zřejmě nechtěl dále poslouchat, jak si někteří neustále stěžují na to, co vláda měla a neměla udělat, popřípadě, zda měla to či ono učinit dříve nebo nikoli. Na svém profilu se tak rozepsal o daném tématu a lidem představil různé scénáře.

„Porovnejme alternativy. Na chování české vlády tváří v tvář pandemii se jistě dá leccos kritizovat. Ale těm, kteří jsou přístupní racionálním argumentům bych chtěl nastínit dvě alternativy,“ napsal úvodem.

V další části se vyjádřil k první alternativě, a sice: „Za prvé si představte, že se uskutečnil sen tzv. „občanské společnosti“, opozice se sjednotila a Česku dnes vládne koalice v čele třeba s paní Pekarovou Adamovou nebo s někým z Pirátů. Musím k tomu něco dodávat?“

„Ale existuje ještě horší alternativa. Představte si, že sjednocování Evropy již došlo tak daleko, že boj proti pandemii centrálně řídí Evropská komise. To jsou ty postavy, které již za pouhých pět let pochopily, že se kontinent musí proti migrantům ze zaostalých kultur chránit ploty. A tímhle tempem by řešily i pandemii. Tak co, jak jsme na tom?“ napsal.

Reakce veřejnosti

To ale podleještě není zdaleka vše. Existuje totiž ještě jedna možná varianta, která by však dle něj byla mnohem horší.

Na slova Robejška okamžitě reagovalo velké množství lidí. Většina z nich jeho názor označila za velice trefný a pravdivý.

„Přesně, děkuju. Von lejna neměla čas, musela v Německu zadržovat náklaďáky s rouškami a dalšími zdravotnickými potřebami, objednali si je z Činy Švýcaři, ještě do Švýcarska nedorazily…“ stálo v jednom z komentářů.

A i další přispěli svým názorem: „Bez ohledu na politizování, vláda zavedla opatření rychle a dost direktivně, a je to na místě. Nevolila cestu „ztráta slabších kusů“ jako Německo a Británie (a samozřejmě Balkán)... To, že nezajistila roušky ani pro zdravotníky, je věc druhá, smutná. Ale v globálu se vláda poučila z okolního vývoje, a ztráty by nemusely být tak dramatické, jako v Itálii… Takže, šijte roušky a pokud nemusíte do práce, seďte doma. Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak chrání v krizi svoje nejslabší články.“

Našlo se ale i několik jedinců, kteří Robejškovo sdělení považovali za naprosto zbytečné nebo s ním zkrátka nesouhlasili.

„Pane Robejšku, vláda nepostupuje dle platné krizové legislativy, neboť naprosto vyčerpaný pan Babiš stále potřebuje být středem pozornosti. Nezajistila dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky a IZS, natož pro zbytek populace. Předseda vlády stále jen svou typickou českoslovenštinou blábolí, jak všechno je a strefuje se do těch, co ho kritizují. Vlajková loď jeho PR „Babiš-krizový manažer“ vypadá ve světle koronaviru jako pohádka pro děti ještě školou nepovinné. A vy kritizujete občanskou společnost, která začíná suplovat přešlapy vlády a šije si roušky sama doma na koleni...?“ uvedl další uživatel.

Objevila se také spousta, která podle mnohých v této situaci naprosto selhala. Mnozí si také myslí, že je dost možné, že unie zanikne.

„Všimli jste si, že v souvislosti s epidemií koronaviru přestala EU existovat? Žádný krizový štáb, žádná koordinace na centrální úrovni, která by zabránila šíření koronaviru. Žádné metodické pokyny, žádné kvóty na zdravotnický materiál, tak aby se dostalo na všechny, žádné omezení pohybu osob, zkrátka absolutně nic ze strany EU. Totální ticho! EU hraje mrtvého brouka. Každý stát kope sám za sebe, hasí situaci s koronavirem po svém. Němci zadržují objednaný zdravotní materiál Slovensku i Švýcarsku s tím, že jde o nelegální vývoz. Žádná evropská solidarita. Ta zřejmě končí při kvótách na přerozdělení migrantů a vymáhání dalších příspěvků do rozpočtu v důsledku Brexitu. Ještě že se von der Leyen stihla vyfotit s Grétou,“ napsal jeden z komentujících.

Kritika vlády

Někteří jedinci se v poslední době uchýlili ke kritice vlády. Někteří si stojí za tím, že vláda začala jednat pozdě a že opatření, která zavedla, měla přijít mnohem dříve. Další tvrdí, že jsou nedostatečná a volají například po povinném nošení roušek.

Z jiných stran zase zní, že opatření a nařízení vlády jsou přehnaná až zbytečná, že omezují svobodu a zbytečně šíří paniku mezi lidmi.

Našli se i kritici, kteří pranýřují vládu za informace o dostupnosti zdravotnických pomůcek, zejména pak za to, že v Česku celoplošně chybí roušky a respirátory.