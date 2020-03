Radim Fiala: Sluníčkáři proklínaná Čína spolu s Kellnerem nám pomohli. Co ale udělali EU a Bakala?

Na začátku svého příspěvku poslanec připomněl čtenářům, že před týdnem Čína oficiálně rozhodla věnovat Česku zpět čtyři tuny materiálu, které se nevešly na začátku března do vojenského leteckého speciálu s humanitární pomocí. Zmínil také nejbohatšího Čecha Petera Kellnera, jehož skupina PPF věnovala Česku dar cca 120 tun zdravotnických pomůcek.

„Evropská unie v řešení pandemie koronaviru neudělala vůbec nic. EU nejenže nepomáhá, ale škodí. A sluníčkáři tolik proklínaná Čína, která už začíná nákazu pomalu zvládat, nám přenechala část materiálu, který měl letět jako pomoc ČR do Číny. Podle pravdolásky ‚čínský agent‘ Petr Kellner a jeho PPF zase věnuje České republice 120 tun zdravotnického materiálu, roušek a respirátorů za 100 milionů korun. A kolik věnoval multimiliardář Zdeněk Bakala, který se obohatil na OKD?“ napsal Fiala.

Radim Fiala se v této souvislosti obrátil na EU a ptal se, jak unie pomohla Česku?

Podoktl, že není fanouškem Číny nebo konkrétních podnikatelů, chtěl jenom „ocenit kohokoli, pokud udělá něco dobrého bez ohledu na jeho politickou příslušnost nebo ekonomické zájmy“.

EU plánuje přidělit Česku miliardu eur na boj s koronavirem

Krátce předtím Evropská komise přišla s návrhem poskytnout unijním zemím až 37 miliard eur v rámci nouzového investičního fondu na pomoc v boji s následky koronaviru.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden navrhla vytvoření fondu, který má pomoci zdravotnictví a ekonomicky nejzasaženějším odvětvím. Fond získá prostředky ze dvou zdrojů.

Jednak z peněz, které měly členské státy komisi vrátit z předfinancovaných loňských projektů, a také z dosud nevyčerpaných peněz v národních obálkách v rámci kohezní politiky.

Na základě těchto kritérií Česko bude moci využít téměř 1,2 miliardy eur. Nejvíce má z balíku získat Polsko - 7,4 miliardy eur, nejzasaženější Itálie dostane třikrát méně.

Návrh by podle komise mohly členské státy a Evropský parlament schválit do dvou týdnů, aby mohly země začít peníze co nejrychleji čerpat.