Aktuální stav koronaviru v ČR: 396 pozitivních případů a přes 6 600 testovaných. Babiš se omluvil za nedostatek roušek

Takové informace zazněly dnes na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Babiš také zopakoval, že v Česku jsou aktuálně tři vyléčení pacienti, kteří byli mezi první, co onemocněli.

Bohužel však stále platí, že další tři nakažení pacienti jsou ve vážném stavu.

„To jsou dva řidiči a jedna paní na Bulovce. Všichni jsou na jednotce intenzivní péče, pod ventilací. Bohužel stav jednoho z pacientů je vážný, ti dva další jsou údajně stabilizovaní," uvedl premiér.

Další informace

Kromě toho na tiskové konferenci zaznělo, že vláda dnesdovezených do České republiky. Toto opatření proti tzv. reexportům má zajistit, aby léky zůstaly k dispozici českým občanům.

Dále se ministři dohodli na tom, že ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu nouzového stavu a zůstane ve výši 60 procent. Bude se týkat péče o děti mladší 10 let. Ošetřovné by měly mít i OSVČ.

Omluva za roušky

Babiš se dnes také omluvil za nedostatek roušek a respirátorů, k němuž v České republice došlo. I přesto ale podle premiéra vláda dělá maximum. Nedostatek roušek zdůvodnil mimo jiné i tím, že je chce celá planeta.

„My se omlouváme. Měli jsme slíbeno pět milionů roušek, měli jsem špatnou informaci,“ prohlásil a dodal: „Omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že ve Státních hmotných rezervách je jen 10 tisíc respirátorů, a ne dva miliony. My se všem omlouváme, ale celá planeta chce roušky a Číňani jsou jediní na světě, kteří jsou schopni to vyrobit. Když celá planeta chce roušky, je to tak, jak to je. Děláme maximum, prosíme veřejnost o pochopení, je to horší než válka.“

Babiš však není jediný, kdo se omluvil. Za vzniklý problém se v úterý omluvil i ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Podle vlády by miliony roušek a respirátorů měli do Česka dorazit v řádu dnů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že se v Rakousku nachází 16 kamionů, které by do pátku měly dovézt chybějící materiál.

„Pokud vše půjde, jak má, měl by koncem víkendu přiletět z Číny An-124 Ruslan,“ uvedl a dodal: „Nechci nic slibovat, protože si oddechnu, až to tu bude.“

K rouškám se vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček, který poděkoval lidem, že začali hromadně nosit roušky. I on uvedl, že dělají, co můžou, a podotkl, že se podařilo v Číně zajistit miliony roušek a respirátorů. Problém teď spočívá v dopravě.

Prozatím vyzval občany, aby si zakrývali nos a ústa čímkoliv, co je k dispozici.

Dopad koronaviru a změna rozpočtu

Babiš rovněž prohlásil, že vláda očekává dopady pandemie a souvisejících opatření na státní rozpočet v řádu až desítek miliard korun. Je tedy dost možné, že se to dotkne například investic do armádních akvizic.

„Bude nás to stát strašně moc miliard, možná desítky miliard,“ řekl Babiš a dodal: „Je jasné, že bude potřeba změna rozpočtu na tento rok. Mám asi tři zdroje, jak to řešit.“

Jak již bylo nastíněno, ohroženy jsou některé armádní akvizice. Premiér si myslí, že je třeba zvážit pořízení náhrady za dosluhující bojová vozidla pěchoty (BVP).

„Možná armáda může počkat s nějakými věcmi, protože asi dneska okamžitě nepotřebujeme ta bevepéčka, ale potřebujeme jiné věci na tuto válku,“ vysvětlil.

COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 189 231 lidí, 7 513 pacientů na nemoc zemřelo a 80 874 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.