„Bulovka zešílela. Je to skandál.“ Babiše vytočila zpráva o zbytečnosti roušek. Žádá odvolání ředitele nemocnice

„S ohledem na vypjatou situaci a z toho, co zde sleduji, si Vám dovoluji připomenout, že standardní používání roušek či respirátorů je naprosto nesmyslné a ve většině případů jen plýtváte materiálem, který budeme potřebovat, a to jak na běžné izolační režimy, tak na pacienty s potvrzeným COVID-19,” uvádí se v dopise vedoucí epidemioložky.

Výzvu Bláhové brání ředitel nemocnice Jan Kvaček. Podle něj totiž je v souladu s přístupem Světové zdravotnické organizace (WHO), i když vláda všem občanům doporučila, aby roušky nebo šátky nosili.

„Ústenky by měli nosit pouze zdravotničtí zaměstnanci, kteří mají respirační onemocnění, a mohli tak případně někoho nakazit, nebo se musí explicitně chránit, ale neměli by je nosit neustále,” uvedl.

Ostrá reakce Babiše

Tento postup nenechal chladným českého premiéra.

„Bulovka zešílela. Je to skandál. Okamžitě žádám odvolání pana ředitele,” okomentoval Babiš situaci portálu Novinky.

Podle předsedy vlády je Bulovka klíčovou nemocnicí a takové výzvy jsou v rozporu s doporučením vlády. Babiš požaduje odvolání ředitele, ale o tom musí rozhodnout ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ředitel Kvaček se brání tím, že nemocnice nemá dostatek roušek, aby je mohla dávat všem zaměstnancům. Podle Babiše to však není pravda. „Dostatek je a my vždy dodáváme. Teď jsme dodávali do Olomouce. Jsem právě na videokonferenci se všemi premiéry EU a nikdo nic nemá. Nám to teď začne chodit,” reagoval premiér.

V těchto dnech vláda důrazně vyzývá občany k nošení roušek, které brání šíření nákazy.

Nedostatek roušek

Českou republiku v aktuální situaci s koronavirem trápí nedostatek ochranných zdravotnických pomůcek, a sice respirátorů a roušek. Ty už nejsou delší dobu k dispozici. Dnes se však objevily informace o tom, že jsou miliony roušek i respirátorů na cestě. Děkovat prý mohou Češi ministru vnitra Janu Hamáčkovi.

„Ministerstvo vnitra má v ČLR zajištěno přes 30 mil. roušek, přes 6 milionů respirátorů, 250 tis. ochranných bio obleků a brýlí a dalšího zdravotnického materiálu. Ministerstvo obrany pracuje na zajištění dopravy ukrajinským An-124. #spolutozvladneme,“ napsal ministr na Twitteru.

Miniterstvo vnitra @vnitro má v ČLR zajištěno přes 30 mil. roušek, přes 6 milionů respirátorů, 250 tis. ochranných bio obleků a brýlí a dalšího zdravotnického materiálu. Mnisterstvo obrany @obranatweetuje pracuje na zajištění dopravy ukrajinským An-124. #spolutozvladneme pic.twitter.com/zrIBDNsWcF — Jan Hamáček (@jhamacek) March 17, 2020

Hamáček na tiskové konferenci prohlásil, že do konce týdne by mohlo být v Česku asi deset milionů roušek.