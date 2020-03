V Praze v noci přistálo letadlo s rychlotesty na koronavirus

Testy mají být rozvezeny do distribučních míst. Testy budou také určeny na testování policistů, vojáků či hasičů nebo pro velké nemocnice. V úterý večer bylo v Česku potvrzeno 434 nakažených.

Česká republika chce z Číny v nejbližších dnech dopravit i další zdravotnický materiál, má jít především o respirátory, roušky či ochranné obleky. Ministr vnitra Jan Hamáček také uvedl, že v neděli by do Česka mělo dorazit 30 milionů roušek, které přepraví velkokapacitní ukrajinský letoun. Roušky budou určeny pro obyvatelstvo. Hamáček také dříve dodal, že jakmile budou roušky rozdány obyvatelstvu, začne platit povinnost nošení roušky. Další zdravotnický materiál do ČR přepraví soukromá letadla.

Přílet armádního letounu

Armádní Airbus A-319 do Číny odletěl v pondělí ráno s mezipřistáním v ruském Novosibirsku. Z čínského Šen-čenu vzlétl v úterý po poledni, v noci na něho na letišti čekali ministři obrany Lubomír Metnar, vnitra Hamáček a zdravotnictví Vojtěch.

Ministři o příletu letounu informovali na sociálních sítích. Jan Hamáček se na Twitteru podělil fotografií přímo z letiště.

„Armádní speciál s 150 000 rychlotesty je tady! Právě teď z Letiště Kbely, čekáme s Lubomírem Metnarem a Adamem Vojtěchem,“ uvedl ve svém příspěvku Hamáček.

Armádní speciál @ArmadaTweetuje s 150 000 rychlotesty je tady! Právě teď z Letiště Kbely, čekáme s @metnarl a @adamvojtechano pic.twitter.com/ki3SW10MtZ — Jan Hamáček (@jhamacek) March 18, 2020

Piloti letounu z Číny přivezly testy, které jsou určeny pro rychlé zjištění, zda jsou lidé s podezřením na koronavirus skutečně infikováni. Ministr Vojtěch dříve uváděl, že výsledek testu je za 20-25 minut. Na výsledky dosavadních testů lidé čekali šest hodin. Podle ministra se tím zvýší počet otestovaných lidí.

Za 100 000 testů ministerstvo zdravotnictví zaplatilo asi 14 milionů korun, dalších padesát tisíc zaplatilo ministerstvo vnitra, doprava byla zajištěna ministerstvem obrany. Další dodávka testů je objednána.

O příletu letounu na Twitteru informoval i Lubomír Metnar, který uvedl, co s testy bude dále.

„Armádní letecký speciál je zpět z Číny s nákladem 150 tisíc rychlotesterů na koronavirus. Vojáci většinu hned odvezou do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. A odtud se rychle rozvezou do celé republiky,“ píše Metnar.

Armádní letecký speciál je zpět z Číny s nákladem 150 tisíc rychlotesterů na koronavirus. Vojáci většinu hned odvezou do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. A odtud se rychle rozvezou do celé republiky. #spolutozvladneme pic.twitter.com/VL4G1YiPqT — Lubomír Metnar (@metnarl) March 18, 2020

Náklad byl na místě dezinfikován a následně převezen do Sedlčan do skladu Správy státních hmotných rezerv. Podle ministra Metnara letoun dopravil 142 krabic o váze asi 6,5 tuny. Dodal také, že povolení pro letadlo vyjednal premiér Andrej Babiš s čínským velvyslancem. Třetinu nákladu převezme zdravotnické zařízení ministerstva vnitra, které bude testovat vojáky, policisty, hasiče a celníky.

Premiér Andrej Babiš se v noci na Facebooku vyjádřil k zásilce a poděkoval ministru vnitra Janu Hamáčkovi za rychlou reakci. Zdůraznil také, že je důležité mít v Číně kontakty.

„A chtěl bych poděkovat panu ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi za rychlou akci vůči Číně. Je důležité tam mít kontakty,“ napsal Babiš na Facebooku.

Ministr Hamáček ve včerejším rozhovoru pro Lidovky zdůraznil, že základem úspěšně spolupráce s Čínou jsou právě vztahy Miloše Zemana.

„Pan prezident samozřejmě díky tomu, že má takové vztahy s Čínou, byl pro nás naprostý základ, bez něj by to nešlo. Před měsícem jsem byl pověřený koordinací česko-čínských vztahů, abych se je pokusil posunout, čili i já tam mám dlouhodobě dobré vztahy,“ uvedl Hamáček v rozhovoru.

Situace v ČR

Podle nejnovějších informací je v naší republice k dnešnímu dni potvrzeno celkem 434 případů nákazy koronavirem, uvedlo v úterý večer Ministerstvo zdravotnictví. Je to o 90 více než v pondělí večer. Podle Ministerstva vnitra bylo provedeno přes 6600 testů.

Dnes na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš také zopakoval, že v Česku jsou aktuálně tři vyléčení pacienti, kteří byli mezi první, co onemocněli.

Bohužel však stále platí, že další tři nakažení pacienti jsou ve vážném stavu.

Kromě toho na tiskové konferenci zaznělo, že vláda dnes zakázala vývoz léčiv dovezených do České republiky. Toto opatření proti tzv. reexportům má zajistit, aby léky zůstaly k dispozici českým občanům.

Dále se ministři dohodli na tom, že ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu nouzového stavu a zůstane ve výši 60 procent. Bude se týkat péče o děti mladší 10 let. Ošetřovné by měly mít i OSVČ.