„Tomu se říká hyenismus, národ šije roušky a tady s nimi kšeftují.“ V Lovosicích rozbili síť spekulantů s rouškami

Uvádí se, že část objevených pomůcek si ponechá Ústecký kraj a zbytek zamíří do Prahy. Prohlásil to hejtman Oldřich Bubeníček.

„Bylo zjištěno, že v Lovosicích ve skladech jsou ochranné pomůcky, u nichž bylo podezření, že by mohly být vyvezeny z České republiky,“ řekl hejtman, podle jehož rozhodnutí nyní věci převezme stát.

K věci se na Twitteru vyslovil také ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Ten uvedl, že se jednalo o spekulanty.

„Zásah policie proti spekulantům s rouškami. Na můj popud hejtman Ústeckého kraje ve spolupráci s @PolicieCZ podle krizového zákona zajistil téměř 700 tis. roušek od firmy, která je měla dodat na zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu. #spolutozvladneme,“ napsal Hamáček na Twitteru.

​Další, kdo celou situaci okomentoval, byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Jak je situace na trhu s ochrannými pomůckami složitá, ukazuje tento případ. Během nákupu respirátorů jsme narazili na spekulanty. Chtěli vydělat na naší snaze zajistit ochranu pro občany. Případ jsme ohlásili @PolicieCZ, které děkuji za bleskovou reakci,“ stálo v jeho tweetu.

​Následně mministr ještě dodal, že tuhle spekulaci neodhalili žádní detektivové, ale „naši skvělí kolegové z týmu nákupů na @ZdravkoOnline“. A na sociální síti jim za to poděkoval.

Bubeníček nadále prozradil, kam materiál zamíří: „Domluvili jsme se, že část dostanou policisté a hasiči. Ještě v noci si to převeze ministerstvo vnitra do Prahy.“

Do Prahy tak měla auta převést 300 tisíc kusů respirátorů a 380 tisíc zůstane k rozdělení v Ústeckém kraji. Z 28 tisíc roušek si polovinu převezme ministerstvo vnitra, druhá půlka zůstane pro potřebu Ústeckého kraje.

„Věci bude rozdělovat dopoledne. Je tak šance, že se ochranné pomůcky dostanou k dalším lidem,“ uvedl hejtman.

Vyjádření Vadima Petrova

Celý incident okomentoval na Facebooku také Vadim Petrov. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání to označil za hyenismus.

„Tomu se říká hyenismus, ne? Za války se říkalo keťas… šmelinář, lichvář, čachrář... Národ šije roušky a tady s nimi (s respirátory, edit*) někdo kšeftuje…,“ sdílel status.

Lidé na sociální síti okamžitě reagovali. Psali, že je to „sviňárna“ a že by za takové jednání měly být vyšší tresty.

„Lidské zrůdy, tvrdě bych potrestala takový lidský odpad,“ psali další.

Jiní uživatelé neměli k incidentu slov.

Česku chybí ochranné pomůcky

Již několikrát jsme upozorňovali na to, že v naší republice žalostně, zejména respirátory a roušky.

Premiér Andrej Babiš se za nedostatek roušek a respirátorů omluvil. Vláda však podle něj dělá maximum. Nedostatek roušek zdůvodnil mimo jiné i tím, že je chce celá planeta.

„My se omlouváme. Měli jsme slíbeno pět milionů roušek, měli jsem špatnou informaci,“ prohlásil a dodal: „Omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že ve Státních hmotných rezervách je jen 10 tisíc respirátorů, a ne dva miliony. My se všem omlouváme, ale celá planeta chce roušky a Číňani jsou jediní na světě, kteří jsou schopni to vyrobit. Když celá planeta chce roušky, je to tak, jak to je. Děláme maximum, prosíme veřejnost o pochopení, je to horší než válka.“

Podle vlády by miliony roušek a respirátorů měli do Česka dorazit v řádu dnů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že se v Rakousku nachází 16 kamionů, které by do pátku měly dovézt chybějící materiál.

K rouškám se vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček, který poděkoval lidem, že začali hromadně nosit roušky. I on uvedl, že dělají, co můžou, a podotkl, že se podařilo v Číně zajistit miliony roušek a respirátorů. Problém teď spočívá v dopravě.

„Pokud vše půjde, jak má, měl by koncem víkendu přiletět z Číny An-124 Ruslan,“ uvedl a dodal: „Nechci nic slibovat, protože si oddechnu, až to tu bude.“

Prozatím vyzval občany, aby si zakrývali nos a ústa čímkoliv, co je k dispozici.

Vzhledem k nedostatku roušek se občané zapojili do výzvy Šije celé Česko a rozhodli se tak pomoci svému okolí a potřebným. Vyrábí tak roušky doma. Do výzvy se zapojily také známé osobnosti a módní návrháři.