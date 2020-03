Staněk o dnešní situaci: Boj s COVID-19 nejde úplně vyhrát. A nářek umělců? Ruku natahují ti, co jindy řvou proti vládě

Antonín Staněk pochází z Olomouckého kraje, a tak je mu téma uzavírání některých tamních obcí s větším počtem nákazy poměrně blízké. V rozhovoru prozradil, co si o tomto opatření myslí.

„Pokud jde o opatření na Olomoucku, pak jde o skutečně mimořádný případ spojený s vysoce extrémním rizikem možného rozšíření nákazy. Vzhledem k tomu, že kopírujeme situaci v Číně či v Itálii (i když s proaktivními kroky, které nám ušetřily několik dnů až týdnů a doufejme i minimalizovaly počty mrtvých), je velmi pravděpodobné, že k tomu bude docházet,“ uvedl.

„To je – vzhledem k tomu, jak nezodpovědná je část veřejnosti – příliš mnoho na to, aby se to neproměnilo v celou řadu lokálních ohnisek. A protože naše vláda zvolila strategii maximálního odkládání invazivního šíření koronaviru, bude muset, ať chce, nebo nechce, přistoupit k obkličování těchto ohnisek. Ale není to nic mimořádného, stejně tak postupují rozumné vlády na celém světě,“ myslí si.

Zvládá vláda situaci?

Dále dodal, že podle matematických modelů by u nás v současnosti mohlo existovat ke 300 pozitivně testovaných asi pěti až šesti násobek těch, o kterých zatím nevíme. Tedy asi 1 500.

V rozhovoru zazněl také dotaz, jak si dnes stojí česká vláda a zda situaci zvládá. Na to měl Staněk poměrně obšírnou odpověď. Když však porovnal všechny okolnosti, uvedl, že mu nezbude nic jiného, než před vládou hluboce smeknout.

Připouští však, že svou roli zde hraje také politika sama. Myslí si, že si premiér Andrej Babiš uvědomuje, že když dobře zvládne tuto situaci, má příští volby s přehledem vyhrané. Zdůrazňuje však, že to ale nedělá proto, aby vyhrál volby.

„Úplně se děsím fanatiků, jako je pan Vlk, který bije na poplach, aby nenastal bezprecedentní návrat totalitarismu. Kde ti lidé žijí? Cožpak krom zrcadla se nikdy nerozhlédli kolem sebe, nevidí druhé lidi? Rozumí vůbec tomu, že tu máme pandemii, že smrtnost se pohybuje kolem 4 %, což je v této republice, kdyby se, nedej bože, nakazili všichni, 400 tisíc mrtvých?! Že tahle novodobá morová rána je 30x horší než standardní chřipka?“ ptá se.

„Vláda je příkladem úspěšnosti.“

„Do toho jim antibabišovští novináři sekají jednu hloupou otázku za druhou, jen aby co nejvíc poukázali na jedno dílčí – pro jednotlivce jistě nepříjemné a možná i fatální – ale z hlediska desetimilionové moderní společností zcela bagatelní pochybení, vhodné jen pro večerní komentáře?

Podle Staňka je takovým lidem fuk, že se vláda snaží zabránit šíření viru všemi prostředky a s maximálním nasazením. Nezajímá je ani to, že dotyční spí tři hodiny denně, snaží se na nic nezapomenout, bojují s administrativním aparátem, který je zdržuje, nebo s nezkušeností svou vlastní i specialistů v těchto věcech. Kromě toho vláda musí rozjet obrovskou mašinérii o desetitisíci lidech, desítkách nemocnic a tisících zdravotníků, někam honem umístit miliony dětí, zabezpečit statisíce starých lidí, zajistit zásobování i přes paniku apod. A věc jim neusnadňují ani někteří novináři.

Za jednoho z nejagresivnějších novinářů pak Staněk považuje jistého pana Fendrycha. Ten prý Babiše nenávidí až za hrob. „Sebemenší pochybení je pro něj důvodem k vylučování žluče,“ míní s tím, že tohle jsou ty skutečné hyeny, které pro svou nenávist udělají cokoli a které rozdělují společnost.

„Takže ano – vláda je v mých očích dnes příkladem úspěšnosti. A samozřejmě nejde zdaleka jen o premiéra, ačkoli ten je nejvíc asi vidět. Obrovský vliv tu mají ostatní členové kabinetu, kteří v těchto dnech mají desítky krizových schůzek (např. výraznou postavou je svou věcností a razancí ministr vnitra Jan Hamáček) a samozřejmě také zdravotníci a epidemiologové. za všechny tyto jmenujme pana Prymulu. Zřejmě ani netušíme, oč jiný mohl být náš osud, kdyby z ministerstva včas odešel, jak plánoval,“ dodal.

Boj s virem nejde vyhrát. Omezení jsou ale důležitá

„Je to pořád dokolečka – my nemůžeme vyhrát boj s koronavirem, není možné ho teď nějakým zázrakem zastavit, zaříznout, zadupat ty zlopověstné viry do země. To je možné v pohádce. I kdybychom byly totalitní stát s občany zvyklými poslouchat mnohem více, než jsou veselí, nedisciplinovaní Čechové, ani tehdy by to nebylo možné. Čína bojovala tři nebo čtyři měsíce, a až dnes se otevírají sportovní akce (pokud to není propaganda). My budeme bojovat déle, řekl bych 3–5 měsíců, než to celé odezní, a to ještě nesmí být v Evropě nějaký ultraliberální vůdce, který nechá svou zemi napospas infekci – čímž se stane dlouhodobým dodavatelem viru nám všem okolo,“ míní.

Někteří zastávají názor, že ani karanténa celé země nepomůže, dokud se budou davy lidí scházet, ať už v práci nebo supermarketech. Staněk si myslí, že jde „o nepochopení strategie“.

Myslí si tedy, že tento boj nejde to vyhrát. Zdůrazňuje, že jde hlavně o to omezit šíření na co nejmenší hodnotu a rozložit nakaženost do dlouhých týdnů. Důvodem je to, aby bylo dost zdravotnických míst pro všechny těžce nemocné, a také, aby se získal čas, než se objeví funkční vakcína.

„Ale abychom si nemysleli, že až se tato vakcína objeví, máme vyhráno. To ne. Protože napřed musí být otestována, nesmí přinést nic horšího, než před čím ochrání,“ doplnil.

Znovu však vyzdvihl, že „jakékoli omezení činnosti, odklad o jeden dva dny, může být rozhodující“ a že podle něj „vláda dělá, co může“.

Co teď lidem vadí na Babišovi?

Mimo jiné se exministr vyjádřil i k tomu, že některým kritikům Andreje Babiše aktuálně vadí to, že se neustále objevuje na všech tiskových konferencích. K tomu se Staněk vyjádřil dost jasně.

„Kdyby tam nebyl, budou titíž křičet jako na lesy, kde je premiér, když je zemi nejhůře. Podívejte se, opozice a také všichni ti, kteří vládu nenávidí a je to pěkných pár set tisíc lidí, nikdy neřeknou – hele, ten premiér tohle udělal dobře. Tamto se mu nepovedlo, tuhle něco řekl špatně, tamhle něco chybí, ale on nemá pod sebou deset tisíc mini Babišů, které řídí jedním mozkem. Tam jsou jiní lidé s chybami a nápady, úplně normální. Nemůže být všude, nemůže zodpovídat za vše,“ uvedl.

Nářek umělců: Ruku natahují ti, co jindy řvou proti vládě

Do středu pozornosti se dostalo také vyjádření divadelního ředitele Jana Hrušínského, které nedávno obletělo internet a vzbudilo řadu reakcí. Dotyčný totiž řekl, že cílem uzavření divadel a kulturních institucí je ve skutečnosti snaha „premiéra Bureše“ zlikvidovat jeho Divadlo Na Jezerce či malé živnostníky.

K jeho jednání Staněk uvedl, „že kdyby tady ještě byl starý pan Hrušínský, mistr herec, dal by mu nejspíš pár facek“.

Nově se však kromě Hrušínského začaly ozývat i různé umělecké soubory a divadla s žádostmi o mimořádné dotace. Chtějí kompenzovat ušlý zisk. Moderátora rozhovoru tedy zajímalo, zda by jim měl stát vyhovět.

„Proboha, proč? Ani náhodou. Lidé si už mimochodem všimli, že nejvíc se ozývají ti, co jindy řvou proti stejné vládě, k níž nyní natahují ruku o peníze,“ míní.

Dodal, že není proti státní pomoci, ale nelíbí se mu, aby se jednomu sektoru přidávalo a ostatním ne. Takže jestli něco kompenzovat hercům, tak i dalším profesím. Stejně tak by se dle něj v takovém případě měly kompenzovat „ty miliony přesčasových hodin zdravotníkům, policistům, hasičům, hygienikům atd.“.

„Ale na to asi vláda mít nebude, co? Na to žádná vláda mít nebude a proč by také měla mít? Vláda velmi správně – aspoň zatím a doufejme, že i nadále – v tomhle neustoupí. Protože by jí to voliči, co si teď dobrovolně utahují opasky, neodpustili,“ uvedl.

(Ne)jednání EU

Exministr zdůraznil, že jsme všichni na jedné lodi a není nejmenší důvod, proč by jedni měli mít výhodu před ostatními.

V neposlední řadě řeč přišla i na to, jak v této krizové situaci funguje Evropská unie. Na to měl Staněk jasnou odpověď: „Strašlivě.“

„Někdo už správně řekl, že máme všichni obrovské štěstí, že nedělají nic. Žene se to kolem nich tak rychle, že nedokáží vůbec reagovat. Vystoupení paní Leyenové, že zavírání hranic jde proti duchu Unie, musí i těm, kteří jinak podporují Unii, otvírat kudlu v kapse, jak se říká, zvláště pokud jsou sami senioři nebo mají sami nějakou chronickou anamnézu nebo mají blízké, které by tato její bezohledná liberální „taktika“ přivedla s krutými bolestmi do hrobu,“ myslí si a dodává, že úředníci „tam daleko v Bruselu“ jsou zcela odtrženi od reality.