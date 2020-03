Analytik Štefec: „Milion úchylek“ vede hybridní válku. Babiše nehájím, ale není to Bůh vševědoucí

Vláda a především premiér Andrej Babiš v posledních dnech slýchají kritiku na svou adresu. Je jim vytýkáno to, co udělali i neudělali, popřípadě co měli udělat jinak. K věci se nyní na sociální síti vyjádřil také český bezpečnostní expert a zbrojní analytik Jaroslav Štefec, který v této souvislosti zmínil i spolek Milion chvilek pro demokracii.

Štefcovi už to nedalo a k situaci se musel vyjádřit na svém Faceebooku. Uvedl totiž, že ho už lidé, kteří kritizují, začínají štvát.

„Fakt mě už začínají štvát lidé, kteří jako berani opakují do zblbnutí „ten estébák jen lže“, „Bureš vyvolává chaos“ a podobně. „Milion úchylek“ viditelně zvolil novou taktiku, založenou na metodice hybridní války, vypracované koncem minulého století v USA. Její součástí je i systematická eroze důvěry veřejnosti ve vládu a veřejné instituce v zemích, kde je třeba „přehodit výhybku“,“ napsal úvodem.

Podle analytika totiž lidé musí znejistit, musí se bát a nesmí vnímat skutečnou situaci. Poukazuje také na to, že pomocí médií, a nověji především cestou sociálních sítí, šířené podprahové zprávy v podobě co nejjednodušších hesel a sdělení vytváří novou realitu, odlišnou od skutečnosti.

„Dehonestují se vůdčí osobnosti, které je plánováno odstavit od moci. Optimální je využít vhodné negativní situace, vnímané na celospolečenské úrovni. A co lepšího si přát, než pořádnou epidemii? Prostě přímo čítankový příklad. A také dobré zadání pro BIS. Tedy pokud by fungovala jak má…“ píše.

V čem Babiš chyboval?

„Dokáže mi někdo skutečně objektivně vysvětlit, v čem konkrétně Babiš lže a srozumitelně objasnit, proč by to vůbec dělal? Není Bůh vševědoucí, musí vycházet z informací, které má k dispozici. A musí reagovat i na hloupé otázky novinářů,“ dodal.

Ve statusu tak vyzývá ostatní, aby se nad tím vším zkusili zamyslet. A ptá se také, kde vlastně premiér ČR udělal chybu.

Hloupými dotazy novinářů tak narážel například na jejich otázky, proč nejsou roušky a respirátory. „Bodejť by byly, když je kšeftaři pod nosem policie rozkrádají ve velkém a vyvážejí za eura do zahraničí. Viz poslední případ z Lovosic. Ještě, že máme aspoň ty celníky,“ připomněl včerejší kauzu.

To ale není z „hloupých dotazů“ vše: „Dobrá je také otázka, co bude Babiš dělat, až budou potřeba stovky míst s plicní ventilací. Co by dělal? Nic. Protože s tím prostě nic dělat nemůže. Nehájím AB a nemusím ho, ale vysvětlete mi někdo, co má Babiš společného se stovkami nemocničních míst s ventilacemi, které byly cca v letech 1995 až 2010 buď zrušeny, nebo bylo zřizovateli a majiteli nemocnic odmítnuto jejich vytvoření. Za blahovolného přihlížení tehdejších vlád.“

„Tohle zřídit mávnutím kouzelného proutku prostě nejde, v podmínkách současné ČR je to sci-fi a práce na roky. Máloco z potřebných věcí na rozdíl od Číny vyrábíme „doma“, vše se musí nakupovat a dovážet „podle regulí EU“, chybí kvalifikovaní doktoři, sestry, servis. Ostatní státy v Evropě samy nemají. Čeká se dlouho,“ připomněl.

Zdůrazňuje pak především to, kolik stojí vybavení jediného takového místa příslušnou technologií, ale také to, kolik lidí, kyslíku, infuzí a dalšího materiálu potřebujete.

V úplném závěru pak napsal, že jestli můženěco doporučit, tak je to klid. „Nepanikařit, přemýšlet a hlavně bezmyšlenkovitě nepapouškovat každou blbost. V současné situaci je chaos a zmatky, podpichované tlupou někým dobré placených samolibých trubců to poslední, co potřebujeme k přežití toho, co teprve začíná,“ uvedl.

Reakce na sociální síti

Co se týče reakcí na jeho status, lidé psali, že s ním souhlasí. Někteří dodávali, že pevně stojí za premiérem a vládou, pokud jde o situaci s koronavirem.

„Řídím se jejich pokyny, ven chodím, jen když musím, roušku nosím a pevně doufám, že až se náš život vrátí do normálu, tak ti, co se chovali hůř než hyeny, dostanou účet za své chování,“ stálo v komentáři.

Další si stojí za tím, že někteří současnou situaci sabotují, za což by už měli nést v krajních případech trestněprávní následky. Objevily se dokonce názory, že to hraničí s pokusy o vyvolání nepokojů.

Našli se ale i lidé, kteří s ním nesouhlasili. Jeden uživatel v komentářích psal, že nechce dehonestovat vládu, ale myslí si, že k určitým chybám došlo.

„Přitom vím, že jiná vláda složená z možností, které se po volbách nabízely, by se nechovala jinak a možná hůř po vzoru hlavních států EU. A postupně se ukazuje, že to chyby skutečně byly. Dnes, kdy si Hamáček honí svoje vlastní triko a distancuje se všemi možnými způsoby od ostatních....je to jasné. A nemyslíte, že právě toto je popřením smyslu jejich dosavadní činnosti?“ vzkázal.

Kritika vlády

Někteří jedinci se v poslední době uchýlili ke kritice vlády. Někteří si stojí za tím, že vláda začala jednat pozdě a že opatření, která zavedla, měla přijít mnohem dříve. Další tvrdí, že jsou nedostatečná a volají například po povinném nošení roušek.

Z jiných stran zase zní, že opatření a nařízení vlády jsou přehnaná až zbytečná, že omezují svobodu a zbytečně šíří paniku mezi lidmi.

Našli se i kritici, kteří pranýřují vládu za informace o dostupnosti zdravotnických pomůcek, zejména pak za to, že v Česku celoplošně chybí roušky a respirátory.