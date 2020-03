Hrušínský jde do sebe? Ředitel divadla se omluvil za svá předchozí slova. Nevyjadřoval jsem jimi strach o sebe, hájí se

Není to tak dávno, co se český herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský na Facebooku rozčiloval, že platí zákaz pořádání kulturních a jiných akcí nad 100 lidí. Nelíbilo se mu, že Andrej Babiš spolu s ostatními ohlásili „kvůli třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení“. Nyní se však Hrušínský za svá slova omlouvá.

Ředitel Divadla Na Jezerce ještě 10. března na sociální síti hlásal, že daný krok ze strany vlády není ničím jiný, než „likvidací všech nepohodlných a malých firem“.

„Likvidace všech nepohodlných. Likvidace malých firem. Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení. I v tak malých divadlech jako je Divadlo Na Jezerce, kde je používána dezinfekce a dodržovány všechny hygienické zásady,“ napsal dotyčný v úvodu příspěvku.

Příspěvek, který se objevil na Facebooku před více než týdnem, dnes ale již není dostupný. Vypadá to tedy, že se Hrušínský nad svými slovy omluvil. Na síti se navíc objevil nový příspěvek, ve kterém vyjadřuje svou omluvu.

„Vážím si každého člověka, který prezentuje svůj názor slušnou formou a je připraven za něj nést odpovědnost. Je mi teď jasné, že jsem v nesprávný čas použil nesprávná slova, která mohou být použita jako zbraň,“ napsal úvodem.

Dále vysvětlil, že v situaci, kdy i stát, respektive jeho představitelé, tvrdili, že v případě koronaviru o nic vážného nejde, že jsou na všechno připraveni a občané se nemají čeho obávat, použil příměr o „lehké chřipce“.

„S ohledem na všechny nemocné a na ty, kteří se o ně starají, se za svůj rychle vyřčený výrok omlouvám. V kontextu dnešní situace si uvědomuji jeho nepatřičnost,“ připojil omluvu.

„Jsem si vědom odpovědnosti za slova, která jsem napsal. Nevyjadřoval jsem jimi strach o sebe, ale o své zaměstnance a spolupracovníky. Všechno v posledních letech posuzuji optikou politické situace v naší zemi – také z obavy, že bychom mohli přijít o svobodu, která je pro mne stejně drahá jako moje zdraví. Věřte mi, že vím, o čem mluvím, protože jsem si před pěti lety sám na smrt sáhnul,“ hájí své předchozí jednání.

Zmínil ale také i to, že v souvislosti s jeho facebookovým prohlášením vychází každý den nespočet článků, jejichž obsah se dle něj často nezakládá na pravdě. „Titulky vytržené z kontextu jsou určeny k větší čtenosti a tím k ovlivnění veřejného mínění,“ myslí si.

V závěru pak doplnil, že chápe, že tohle není jediný úhel pohledu. I přesto, že je pro něj důležitý, se prý bude snažit jej nepokládat za jediný možný.

„V první řadě přeji všem pevné zdraví a hodně sil. A všem, kteří jste budovali své firmy stejně dlouho jako já – nebo déle, přeji, abyste současnou situaci přežili,“ doplnil.

Reakce na omluvu

Na nová slova Hrušínského lidé reagovali pozitivně. Spousta jeho příznivců psala, že si jej váží a že je vzorem pro sebereflexi.

„Tohle vše, co přichází, nás určitě změní. Zastavili jsme se, vše má nejednou jinou optiku. Věřme, že nás to změní k lepšímu. Hodně sil a zdraví Vám, rodině i všem lidem z divadla,“ reagovali další.

A i ostatní se jej zastávali: „Milý Honzo, máte právo říct, co si myslíte (zatím). Někdy to není úplně o.k., ale to se stane každému. Kdybychom měli takto reagovat na všechny „přeřeky“ našich vládních představitelů, neděláme nic jiného. Dál říkejte, co je třeba a nedejte se otrávit. Vám i rodině přeji pevné zdraví!“

Spousta lidí to brala tak, že chybovat je lidské a někteří sami připustili, že se jim mnohokrát stalo, že řekni něco, za co se pak později omlouvali. „Pane Hrušínský, myslím, že spousta z nás má máslo na hlavě. Někdo víc, někdo míň. Ale ne každý se umí omluvit. Takže dík,“ vyjádřili názor další komentující.

„Předpokládala jsem, že to bylo neuvážené. A jsem moc ráda za omluvu,“ vítala jeho krok další uživatelka.

Kritika Hrušínského

Divadelní ředitel však za svůj dřívější status sklidil vlnu kritiky. Na slova divadelního ředitele jako jeden z prvních reagoval například český moderátor Luboš Xaver Veselý.

„Tak a je to venku!! Celej ten virus zorganizoval Babiš, aby zničil Divadlo na Jezerce... Taky už mezi řádky cítíte, že jde o prachy???“ okomentoval tehdy moderátor status Hrušínského.

Někteří se nad slovy Hrušínského také pozastavovali: „A opět Babiš, ten může za všechno. Je to úplně už k smíchu.“

Hrušínský tehdy zmiňoval i náklady na provoz divadla, které se nemění, ale především ztráty, za které bude moct právě dané opatření.

„O kompenzaci milionových ztrát ani slovo. Evidentně kompenzovány nebudou. Možná někomu ANO. Jak jsme v kraji už celé roky zvyklí. Náklady na provoz divadla (cca 2 miliony měsíčně) jedou dál,“ doplnil ke své stížnosti.

K jeho slovům se v jednom z rozhovorů vyjádřil i exministr kultury Antonín Staněk. Ten prohlásil, „že kdyby tady ještě byl starý pan Hrušínský, mistr herec, dal by mu nejspíš pár facek“. Dodal ještě, že „lidé si už mimochodem všimli, že nejvíc se ozývají ti, co jindy řvou proti stejné vládě, k níž nyní natahují ruku o peníze“.