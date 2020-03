Další novinky: Nakupovat v obchodech budou mezi 10. a 12. hod moci od čtvrtka jen důchodci nad 65 let

Vláda dnes rozhodla, že se dalším opatřením zaměří na seniory, kteří patří k nejrizikovější skupině při nákaze koronavirem. Podle nového nařízení tak budou potraviny, drogerie a lékárny v čas od 10. do 12. hodiny vyhrazeny pouze pro důchodce nad 65 let.

Tyto informace dnes zazněly na tiskové konferenci vlády. V daném čase tak podle nařízení vlády může být v obchodech, kromě důchodců, přítomen jen personál prodejny. Opatření má vstoupit v platnost od zítra, tedy od čtvrtka 19. března.

Zmiňme však, že v ostatních časech mohou do obchodů všichni, a to i zmínění senioři. To jim ale vláda nedoporučuje, kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Rovněž by provozovatelé prodejen měli své obchody, zejména kliky, madla či dveře před 10. hodinou preventivně dezinfikovat. Plochy by ale měly být dezinfikovány průběžně.

Vicepremiér Karel Havlíček doplnil, že vláda doporučila všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky po každém použití, stejně jako další věci – a to alespoň jednou za hodinu.

Zákaz vycházení bez roušky

Nově bude od dnešní půlnoci platit také zákaz vycházení bez roušky. Vláda tak vyhověla všem, kteří v poslední době volali po povinném nošení roušek.

Některé kraje ale tento zákaz zavedly již během středy, a to nezávisle na rozhodnutí vlády.

Dodržujte opatření, varuje vláda

Opakovaně také vláda vyzývá všechny občany, aby důsledně dodržovali stanovená opatření, především zákaz vycházení kromě cest do práce a na nákup.

„Pokud to nepůjde po dobrém, museli bychom použít pořádkové jednotky,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Omezení vlakových spojů

Nově došlo již také na. Vláda se rozhodla, že zastaví expresní vlaky Českých drah. Celkově se bude jednat o redukci spojů ve výši šest procent, jak pronesl ministr dopravy Karel Havlíček. Lidé však budou moci využít další spoje.

I v případě dopravců vláda opětovně doporučila, aby přistoupili k častějšímu dezinfikování ploch a prostor v prostředcích. Šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula si totiž stojí za tím, že dezinfekce je jedním ze způsobů, jak šíření koronaviru zastavit.

Zmiňme také to, že virus nejsnáze přežívá na plastech (2 dny), zatímco některé kovy jako měď (8 hodin) jeho přenos v čase snižují. Na nerezové oceli vydrží 24 hodin a na papíru teoreticky 24 hodin.

Koronavirus v ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes na Twitteru sdílel nové údaje o šíření koronaviru v Česku. Ke středečnímu ránu bylo totiž již 464 pozitivních pacientů. Ve srovnání se včerejšími ranními daty je to o 81 více.

Ministr Adam Vojtěch každé ráno informuje o situaci s koronavirem v Česku. V dnešním „hlášení“ se uvádí, že onemocnění se nadále šíří. Vojtěch píše, že dnes ráno je v ČR 464 pozitivních pacientů. Po celé zemi dnes pracuje 36 laboratoří, včera bylo vyšetřeno 1362 osob. Celkem byly testy provedeny u 7664 lidí.