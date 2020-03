Je ve hře demise? Nečekané přiznání Ursuly von der Leyenové ohledně koronaviru vyvolalo řadu otázek

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, jež se ujala své funkce na konci loňského roku, minulý týden vystoupila s kritikou vůči členským státům EU kvůli uzavírání hranic. Její postoj se rozhodně nelíbil řadě českých politiků, kteří označili její výrok za neoprávněný, a přitom poukázali na nečinnost Bruselu ve věci čelení koronaviru.

Ve svém dnešním rozhovoru pro německý deník Bild předsedkyně EK otevřeně přiznala, že stejně jako ostatní evropští politici podcenila hrozbu, jež představuje nový typ koronaviru. Navíc prohlásila, že Evropa se teď stala centrem krize a veškerá opatření, které dříve považovala za nepřípustná, se ukázala jako nevyhnutelná.

„Myslím, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili,“ přiznala se von der Leyenová v rozhovoru pro Bild.

Oznámila rovněž i to, že momentálně zdravotnický systém EU je v přetíženém stavu, což je dalším důvodem pro uzavření unijních hranic. Podle evropské političky by jednotlivé členské státy měly mít volné ruce, co se týče přijetí dalších opatření, jelikož Brusel nemůže nařídit jejich zavedení. Je přesvědčena, že Evropu čeká velmi dlouhý souboj s koronavirem.

Je pandemie koronaviru důvodem k přezkoumání dlouhodobých unijních závazků?

Přiznání ze strany šéfky Evropské komise skutečnosti, že vedení EU se mýlilo ve svých prognózách ohledně šíření koronaviru, nezůstalo bez povšimnutí českých politiků a řady obyvatel. Předseda SPD Tomio Okamura na své stránce na Facebooku vyzval k revizi řady plánů, které Brusel dříve přijal.

„Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovoru pro deník Bild připustila, že celosvětovou pandemii koronaviru podcenila. Třikrát hurá, konečně jí došlo, že je to obrovský problém. U masové imigrace a islamizace jí to ještě očividně nedošlo. Ještě před chvílí kritizovala ale členské státy za uzavření hranic,“ sdělil šéf SPD.

Podle českého politika je na čase se zamyslet nad zrušením zeleného údělu, který zavazuje členské státy omezit produkci CO2. Klíčovým důvodem jsou spojené s tím obrovské předpokládané výdaje, které budou činit biliony eur, což způsobí obrovskou škodu pro evropskou ekonomiku. Současná krize spojená se šířením koronaviru bude mít značný negativní vliv na hospodářství jednotlivých členských států, a právě proto potřebujeme použít tyto finanční prostředky na obnovu ekonomiky a zvládnutí následků pandemie.

„Teď není na nesmysly čas! Už teď je jasné, že spousta lidí přijde o práci a firmy budou krachovat. Peníze je nezbytné použít na zvládnutí pandemie koronaviru a na její katastrofální ekonomické následky,“ zdůraznil Okamura.

Řada uživatelů kriticky reagovali na prohlášení šéfky EK. Její přiznání považovali totiž za uznání neschopnosti EU čelit současným problémům.

„Přiznala svoji neschopnost, o které už víme roky,“ sdělila svůj kritický názor uživatelka Eva Evik Faitová.

Další komentující zastali názor, že by se po takovém selhání měla evropská politička vzdát funkce.

„Ursula von der Leyenová by měla podat demisi a celá rada s ní, rozpustit EU,“ tvrdí uživatel Pavel Dostál.

Mnozí uživatelé nepochybují, že podcenění této hrozby mělo fatální důsledky pro evropské obyvatele.

Uživatelka jménem Vlasta Horáková uvedla: „Ale to je přece fatální chyba a mělo by se to řešit. Nejlépe zrušit tuto instituci.“

S jejím názorem se ztotožnila i uživatelka Jaroslava Králová, která zmínila, že Brusel by měl nést odpovědnost za svou chybu.

„Toto fatální pochybení by nemělo zůstat bez následků pro Brusel a pro mě je to i jeden z vážných důvodů pro vystoupení ze společenství, které je nám k ničemu,“ napsala dotyčná.