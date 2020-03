„Evropa se vrací k tomu, co bylo po 3000 let její nejsilnější stránkou.“ Hampl promluvil o nečekaném důsledku koronaviru

K současné situaci, kdy svět bojuje s novým a zákeřným koronavirem, se stále častěji vyjadřují různí lidé. Jedním z nich je i český sociolog Petr Hampl, který na svém Facebooku uvedl, že se dnes Evropa vrací k tomu, co bylo po téměř 3000 let její nejsilnější stránkou. Co tím má na mysli?

Hampl se na svém účtu na sociální síti vyjádřil k tomu, jaký důsledek bude mít koronavirus na Evropu.

„Evropa se konečně vrací k tomu, co bylo po téměř 3000 let její nejsilnější stránkou – různorodost. V každé zemi se epidemie řeší trochu jinak. Každý se může poučit ze zkušeností těch ostatních – ať už je to příklad hodný následování nebo příklad odstrašující. Soutěž myšlenek, koncepcí a nápadů. Nakonec se tak společně dopracujeme k nejlepšímu řešení zvládání tohoto typu epidemií (my znamená Evropané),“ uvedl.

To však nebylo vše, co na sociální síti sdílel. V závěru příspěvku Hampl ještě vyzval ostatní, aby si zkusili představit centralizovaný stát s Uršulou (předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, pozn. red.) v čele, kde by všichni museli čekat na rozkazy ústřední moci. „Kolik Evropané by přežilo?“ ptal se.

„Doufáme že NAKONEC všichni zjistíme hlavně to, že EU je naprosto k h., pardon, je zbytečná!“ míní jeden uživatel.

Selhala EU?

Uživatelé pak v komentářích pod příspěvkem psali, že s ním naprosto souhlasí. Někteří dokonce uváděli, že doufají, že z této zkušenosti následně vyvodíme důsledek.

Některé osobnosti dnes například uvádějí, že Evropská unie v současné krizové situaci naprosto selhala. Zajímavý názor představil například český politolog, ekonom, komentátor a publicista Petr Robejšek. Ten uvedl:

„Představte si, že sjednocování Evropy již došlo tak daleko, že boj proti pandemii centrálně řídí Evropská komise. To jsou ty postavy, které již za pouhých pět let pochopily, že se kontinent musí proti migrantům ze zaostalých kultur chránit ploty. A tímhle tempem by řešily i pandemii. Tak co, jak jsme na tom?“ napsal a reagoval tak na kritiku české vlády s tím, že tohle je ta horší varianta.

O tom, jak se k dění postavila EU, hovořil i slovenský politik a lídr strany Socialisté.sk Eduard Chmelár. Dle něj to nelze nazvat jinak než jako totální fiasko.

„Troufám si říci, že pro budoucnost tohoto seskupení je to ještě větší ohrožení než brexit. Ukázalo se totiž, že v rozhodující chvíli, kdy jde doslova o život, působí EU jako fiktivní organizace neschopná nejen jednat, ale i pravdivě informovat. Všechny kroky, které uskutečnila za poslední měsíc, působí jako výstupy ze zasedání sovětského politbyra,“ uvedl a dodal příklady.

K věci se vyslovil i slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha: „Evropská unie prakticky přestala existovat. Ve vztahu ke koronaviru si národní státy pomáhají sami. Prvořadý je národní zájem a každý myslí sám na sebe. Přesně, jak jsem vždy říkal.“