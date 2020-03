„Podobné výplody z Bruselu prostě ignorujme.” Ovčáček se vysmál obvinění na adresu Ruska z dezinformací o koronaviru

Evropská unie obvinila Rusko ze šíření falešných informací o boji západních zemí proti koronaviru. Píše o tom deník The Financial Times s odkazem na uzavřenou zprávu Evropské služby pro vnější činnost ze 16. března. V dokumentu se uvádí, že se odehrává významná dezinformační kampaň ruských státních a prokremelských médií, která se týká situace kolem onemocnění COVID-19.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil obvinění za nepodložené a postrádající zdravý rozum. „Teoreticky by se v současné situaci měla tato rusofobská posedlost nějakým způsobem snížit, ale zjevně to nejde,“ uvedl mluvčí.

Zpráva vyvolala kritické reakce i v Česku. K věci se vyjádřil tiskový mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

„Neschopná centrála EU po vzoru neschopného vedení SSSR svádí svou neschopnost na ,vnějšího nepřítele‘. Naštěstí pro naši vlast v této krizové situaci pevně drží otěže národní vláda. Podobné výplody z Bruselu prostě ignorujme,“ okomentoval obvinění vůči Rusku Ovčáček.

Podle předsedy Strany nezávislosti České republiky Františka Matějky daná zpráva už není ani směšná. Přesto však čekal, že něco takového dříve či později přijde.

„Tak na tohle jsem čekal celou dobu, kdy s tím přijdou. A je to tady. Koronavirus? Rusko! Rusko ničí EU koronavirovou kampaní. Tvl, tohle už není ani směšný. Tohle je na hranici šíření poplašné zprávy,“ uvedl ve svém postu a přidal hashtag #czexit.

Reakce na slova Matějky byly různé. Někteří mu přitakávali, jiní s ním nesouhlasili. Uživatelé psali, že je tato rétorika nepřekvapuje.

„Proboha, co ještě může Rusko v západní Evropě zhoršit? Copak v Evropě neumírá na pandemii dost lidi? Bože, ti novináři jsou opravdu kreténi, a diví se, že jim lidi nevěří, a co je horší, oni se jim otevřeně smějí,“ stálo v jednom z komentářů.

Objevilo se i několik názorů na EU. „EU se právě v přímém přenosu ničí sama,“ psali lidé.

Ale co ve skutečnosti může stát za tímto dalším obviněním? Sputnik se zeptal na názor odborníka.

George Szamuely, doktor filozofie, vedoucí pracovník Institutu globální politiky a autor knihy Bomby pro mír: Humanitární válka NATO s Jugoslávií (2014) uvedl:

Obviňování Ruska z každé katastrofy, která postihla západní společnost, se stalo standardní reakcí médií a výzkumných center.

V okamžiku, kdy vypukla krize s koronavirem, bylo zřejmé, že hledání příležitosti, jak z toho obvinit Rusko, je jen otázkou času. Nejjednodušší by bylo říct, že virus byl vyroben v ruské vojenské laboratoři ala novičok. Protože ale daný virus pochází z Číny a tato skutečnost je již dlouhou dobu známa, tato možnost padla.

Nezbývá tak nic jiného než se pokusit říci, že Rusko šíří fake news o viru. Nikdo však žádné příklady fake news o viru pocházející z Moskvy neuvedl.

Zpravodajská agentura RT a další média poskytly některým skeptikům příležitost vyjádřit své názory na jejich webových stránkách. Samozřejmě, široká diskuze zahrnující i skeptiky je dobrá.

Západní vlády přijímají masivní drakonická opatření, která budou mít v průběhu let mnoho důsledků. Je tak třeba vést tvrdou debatu o tom, zda jsou taková opatření oprávněná. A zejména pokud jde o to, zda náhodou nejsou tato preventivní opatření ještě škodlivější než samotná nemoc.

Rusko v každém případě bere koronavirovou krizi vážně a nevyjadřuje skepticismus ohledně potenciálního ničivého dopadu.

Takže jediné, co u obvinění Ruska z této krize zbylo, je říci, že Rusko zasévá sváry. To je prokázané tvrzení. V tomto případ nikdy důkazy nejsou potřeba.

Vše, co je třeba udělat, je mluvit o tom, co KGB (Výbor státní bezpečnosti, pozn. red.) udělal v letech 1951 nebo 1961, a následně „odhalit“ skutečnost, že Vladimir Putin jednou pracoval pro KGB, a to je vše. V této souvislosti lze tvrdit, že Rusko používá tuto krizi k ochromení Západu.

Nikdo nebude žádat o důkazy a tato zpráva se tak okamžitě ocitne v New York Times, Newsweek, CNN a MSNBC. To je to, co jsme zvyklí očekávat od dnešních médií, a to je velmi ponurý stav věcí.

Novinář a autor knihy Fake news: Manipulace a propaganda v médiích, od války v Sýrii až po vyšetřování Muellera, Roberto Vivaldelli, uvedl:

Dokument evropské diplomacie zveřejněný ve Financial Times, který obviňuje Rusko, že podkopává evropský pořádek šířením paniky ohledně koronaviru, je zkrátka ostudný. V této obtížné historické fázi se národy, zejména Evropa a Rusko, musí spojit proti novému nepříteli zvanému koronavirus. Místo toho ale současně s pandemií pokračuje nová a zbytečná studená válka evropských elit proti Moskvě. Italové se zlobí na Evropskou unii kvůli malé solidaritě, kterou od ní získali v posledních týdnech. Christine Lagardeová svými nezodpovědnými slovy „spálila“ celou Itálii za 80 miliard eur: evropská diplomacie by se měla omluvit, ne obviňovat Rusko z podvodů.