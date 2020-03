Radim Fiala je v šoku: V době koronavirové pandemie probíhají v ulicích bitky mezi migranty!

Tento český politik je známý tím, že se často vyjadřuje k tématu migrace a i k migrantům samotným. Ani nyní neudělal výjimku, jelikož na sociální síti poukázal na další problém, který dnes musí řešit Švýcarsko.

„Otrávené plody masové imigrace. Švýcarsko zažívá pouliční boje puberťáků s migračními kořeny. Minulý týden musela ženevská policie několikrát zasahovat, aby ukončila pouliční boje mezi dvěma skupinami mladistvých z Ženevy a ze sousední Francie. Nejde o ojedinělé případy. Výtržníci jsou často obyvatelé tzv. znevýhodněných čtvrtí – tedy imigrantských no-go zón. A tohle dělají v době koronavirové pandemie! Takže ještě mohou roznášet virus!“ rozčiloval se Fiala.

Předseda poslaneckého klubu SPD dále ve svém příspěvku uvádí, že policisté zadrželi zbraně, jako například mosazné boxery nebo Molotovovy koktejly. Dokonce do svého postu zahrnul i výpověď policejního mluvčí Alexandra Brahiera, který průběh této konfrontace vysvětluje: „Začíná to pravidelně střetem v centru města mezi mladými lidmi během večera, kteří pak plánují pomstu svoláním všech svých blízkých. Stává se dokonce, že se domlouvají na sociálních sítích. Vzhledem k počtu účastníků to působí jako městská partyzánská válka. Je to jev, který se periodicky opakuje.“

Periodicky se to opakuje

„Bitky se odehrávají nejčastěji mezi mladými lidmi ze „znevýhodněných čtvrtí“ – tedy imigrantských no-go zón, účastníci mají vesměs migrační kořeny. Situaci okomentoval i ženevský novinář Alimuddin Usmani: „Kanton Ženeva má necelých 500 tisíc obyvatel a vyřizuje více žádostí o azyl za rok než celá Česká republika. Jde převážně o Afričany ze znevýhodněných oblastí, což přináší řadu strukturálních problémů.“,“ napsal.

Fiala tak zdůrazňuje, že rozhodně nejde o izolované události a dokládá to i příklady: „Už 24. ledna šokovaly Ženevany bitky teenagerů v centru města po rapovém koncertu. Vloni 31. října v noci na Halloween zase skupina mladých lidí řádila poblíž letiště a házela kameny na policii.“

Upozorňuje také na to, že co se týče migrantů, podle statistiky ženevské kantonální vlády nejvíce (až třetina) žádostí o azyl za posledních deset let podávají občané Eritrey. Další jsou pak Afghánci.

„Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik napadených a zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu?“ ptá se Fiala.

Závěrem pak Fiala dodává, že hnutí SPD nechce, abychom v Česku dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítá proto masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

K jeho příspěvku pak lidé psali, že „to je tak, když si civilizovaný svět mezi sebe pustí ten necivilizovaný“.

„Verbež, soustřeďme se nyní na Covid-19, a poté tuhle sebranku žeňme sviňským krokem,“ uváděli další.

Fiala o dění ve Francii

Na konci února bylo ve Francii rušno. Lyonské nádraží na jihovýchodě Paříže totiž muselo být evakuováno kvůli nepokojům. Ty v místě vypukly v souvislosti s koncertem popové hvězdy z Demokratické republiky Kongo.

Předseda poslaneckého klubu SPD si situaci nenechal ujít a na svém účtu na Facebooku sdílel video, na kterém je zachyceno včerejší dění ve Francii.

„To je Afrika? Ne, přece „liberálně demokratická“ Francie, náš vzor…“ napsal Fiala v popisku.

Na záběrech jsou vidět nepokoje a také rozzuřený dav, který brání hasičům v práci. Na videu můžeme zahlédnout i velký požár a hustý kouř. Video původně na svém účtu sdílela francouzská politička a právnička, předsedkyně Národní fronty a poslankyně Evropského parlamentu Marine Le Penová.