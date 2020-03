Koronavirus má prý i šéf České pošty. Společnost ale funguje bez problémů, mění se jen otevírací doba poboček

Uvádí se, že v současné době je podnik v režimu krizového řízení. Dle tiskového prohlášení společnosti ale pošta funguje bez problémů.

„Na České poště funguje tři týdny krizový štáb a jeho pracovní skupiny, pohybuje se v krizovém řízení podle jasných pravidel a společnost funguje. Management se věnuje pouze opatřením vůči koronaviru a nezbytné agendě. To vše na home office s minimalizaci jakéhokoli osobního kontaktu,“ píše se v prohlášení.

„Nákaza byla potvrzena i v top managementu firmy. Konkrétní jména lidí ani jejich počty sdělovat nebudeme.“

Pokud jde o nákazu v řadách, i tyto informace se objevily ve zmiňovaném tiskovém prohlášení:

Přesto se však dostalo na veřejnost, že by měl být nakažen generální ředitel České pošty Roman Knap. Ten stojí v čele společnosti od června předloňského roku.

Pošta dodala, že v souladu s pokyny hygieniků byly také dezinfikovány dané kanceláře.

V současnosti Česká pošta kvůli koronaviru uzavřela 124 poboček z celkového počtu 3200. U zbytku pak od dnešního dne omezila otevírací dobu, což znamená, že budou pobočky otevřeny maximálně do 16 hodin. I v tomto případě platí, že podle nařízení vlády do nich mezi 10. a 12. hodinou mohou jen lidé starší 65 let. O víkendu se pobočky ČP uzavřou úplně.

Nákaza v ČR

Počet nakažených koronavirem v Česku stále roste. Dnes ráno se objevily informace, že je v České republice už 572 pozitivních případů nákazy koronavirem. Podle nejnovějších informací byly včera testy provedeny u 1738 osob a celkem bylo testováno 9402 lidí. Uvedl to ministr Adam Vojtěch.

Nová čísla ke koronaviru. V ČR je v tuto chvíli 572 pozitivních pacientů. Stále platí 3 vyléčení. Za včerejšek jsme vyšetřili 1738 osob, celkem 9402. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 19, 2020

​Ministr zdravotnictví rovněž včera odpoledne uvedl, že pět nemocných se nachází ve vážném stavu. Jeden pacient je napojen na mimotělní oběh, čtyři další jsou na umělé plicní ventilaci.

Mezi nově nakaženými v Praze jsou dvě děti, oznámili hygienici na své webové stránce.

Česká vláda se včera uchýlila k dalšímu kroku. Od půlnoci platí zákaz vycházení bez roušky. Vláda tak vyhověla všem, kteří v poslední době volali po povinném nošení roušek.

COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 221 900 lidí, 8 999 pacientů na nemoc zemřelo a 85 791 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.