Prezident Zeman dnes promluví v televizi. Z kavárny však již teď zní kritika a připomínky. Co se jí nelíbí?

Jiří Ovčáček včera na Twitteru sdílel informaci, že se český národ může těšit na projev prezidenta země Miloše Zemana.

„Prezident republiky pronese projev k národu. Prezident republiky Miloš Zeman pronese ve čtvrtek dne 19. března 2020 v 19.25 hodin projev k národu. Projev bude vysílán na televizní stanici Prima,“ stálo v jeho příspěvku.

pic.twitter.com/RkTrXzTEPG — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 18, 2020

​Zeman byl v posledních dnech hojně kritizován za to, že se k aktuální situaci týkající se pandemie koronaviru nevyjadřoval. To se mnohým lidem nelíbilo, protože by od Zemana jakožto prezidenta čekali slova podpory.

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk například pronesl: „V době klidu měl Miloš Zeman tendenci do všeho mluvit, s gustem překračoval pravomoci. Teď, když by bylo potřeba, aby vystoupil se zásadním projevem, uklidnil a povzbudil občany, nic. Jen vyzve lidi, aby si myli ruce. V biblickém smyslu si myje ruce sám.“

Nebyl však jediný, komu se nečinnost prezidenta nelíbila. Vyjádřil se také poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka: „TV Nova zařazuje nový pořad Šije celé Česko. Předběžným vítězem se zdá být pan Miloš z Vysočiny, který se zašil dokonale.“

Jako další se k věci ironicky vyslovil i pořadatel akcí spolku Milion chvilek pro demokracii, Robin Suchánek. Ten na sociální síti sdílel následující:

„Myslím, že nastal čas vyjádřit dík panu prezidentovi, za jeho neustálý kontakt s obyvateli, uklidňující prohlášení, moudrý nadhled, výzvy k dodržování pravidel nešíření nákazy, neustálou chválu zdravotníků, lékařů i médií. Děkujeme pane prezidente, že nás držíte svými slovy nad vodou.“

Kritika neustává ani nyní

I přes to, že Ovčáček včera informoval, že prezident dnes vystoupí s projevem, kritika neutichá. Obsah kritiky se však poněkud změnil. Mnozí se nyní soustředí na to, kde Zeman vystoupí. Projev má zaznít na TV Prima a má být exkluzivní.

Novinářka z Deníku N, Barbora Janáková, se zajímala o to, proč prezident nevyužil nabídku ČT, aby byl jeho proslov vysílán i na veřejnoprávní televizi. Na to Ovčáček reagoval následovně: „Krásné odpoledne, paní redaktorko, na absolutně bezvýznamné otázky opravdu není doba.“

Janáková tím narážela na to, že ředitel ČT Petr Dvořák poslal dopis kancléři Vratislavovi Mynářovi, v němž argumentoval, že rolí ČT je v těchto časech aktuální zpravodajství, a proto žádá o možnost odvysílat prezidentův rozhovor souběžně s TV Prima.

@CzechTV je připravena odvysílat dnešní projev prezidenta Zemana. pic.twitter.com/nVRltcnRVb — Česká televize (@CzechTV) March 18, 2020 ​Názory na Zemanův výběr TV

To, že si prezident zvolil TV Prima, se nelíbí ani bývalému poradci Mirka Topolánka a komentátorovi pro Info.cz, Martinovi Schmarczovi.

„Hrad odmítl, aby projev prezidenta byl na nejsledovanější televizi? Navíc veřejnoprávní? Pohrdá českými občany v čase krize,“ myslí si.

Komentář k výběru si neodpustil ani Zdeněk Šarapatka. Člen Rady ČT uvedl, že v této zcela mimořádné, krizové situaci, je Česká televize pro občany zjevně nejdůvěryhodnějším médiem v zemi. Zmínil, jak se ČT situaci přizpůsobila a pak se opřel do prezidenta.

„V souvislosti s čerstvě avizovaným veřejným vystoupením prezidenta k situaci v zemi a vzhledem k masivní sledovanosti ČT požádal její generální ředitel Zemana, aby byl jeho projev odvysílán právě ve veřejnoprávní České televizi....Kde jinde, že...A nic. Předtočenou osmiminutovou "řeč k národu" totiž Hrad poskytne výhradně a natruc privátní a přítulné Primě. Ta České televizi záhy odmítla možnost podílet se na společném vysílání, aby měl projev k mimořádné situaci co nejširší dopad do veřejnosti. Myslel jsem, že mě už vůbec nic nepřekvapí, ale přesto: ta strašná malost.To pohrdání občany. Ta ubohost. V téhle době...“ podotkl.

Další názor připojil i Vadim Petrov. „Samozřejmě, že má prezident se svým projevem v době národní krize vystoupit na veřejnoprávní televizi. Tam totiž máme mít jistotu, že tam najdeme vše důležité. Ostatní TV nám to garantovat nemusí. To je smysl ČT. Jinak ji nepotřebujeme,“ uvedl.

Doplnil však, že podle něj nemá cenu spekulovat, proč prezident nenatočil vystoupení pro veřejnoprávní televizi. Doufá ale, že vedení TV Prima bude nad věcí, zachová se profesionálně a umožní ČT vysílat záznam projevu ve stejném čase. Rovněž vzkázal, jak bude postupovat, pokud se tak TV Prima nezachová.

Reakce TV Prima

Následně se k věci vyjádřila také samotná televize, na níž má být vystoupení Miloše Zemana odvysíláno.

„Televize Prima dnes poskytne ostatním médiím videozáznam a textový přepis projevu prezidenta. A to všem médiím, v plném znění a v plné vysílací kvalitě. Osmiminutový záznam Prima odvysílá jako první v 19.25 hodin v mimořádné relaci s názvem „Projev prezidenta České republiky“. Pan prezident poskytl svůj projev exkluzivně pro televizi Prima. Nicméně je zcela zřejmé, že v této náročné době je potřeba projev prezidenta zprostředkovat co nejširší veřejnosti. Již včera večer jsme o poskytnutí záznamu informovali ředitele ostatních televizí,“ stojí ve vyjádření.

Televize se prý s s ostatními redakcemi domluví na poskytnutí záznamu tak, aby jej mohly okamžitě po odvysílání na Primě zařadit do svého zpravodajského servisu.

„Po odvysílání v televizi Prima bude projev dostupný také na webových stránkách televize Prima a sociálních sítích skupiny Prima,“ dodala.

V exkluzivním projevu má podle TV Prima prezident hovořil o aktuální situaci, kdy Česká republika a její občané zažívají nouzový stav a krizová opatření v boji s novým koronavirem.