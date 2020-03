„Zkuste si přes čínský respirátor nalepit tibetskou vlajku.” Kalousek se pustil do Číny, ale od uživatelů to schytal

Současný předseda poslaneckého klubu TOP 09 si nemyslí, že by Češi měli být vděční čínské vládě. Jedním z důvodů podle něj je to, že Čína údajně může za šíření koronaviru po celém světě, a tudíž za současnou krizi, s níž se momentálně Evropané potýkají. Pomoc České republice ze strany Pekingu považuje za pouhý obchod.

„Za co mám být vděčný Číně? Za to, že její režim se několik týdnů snažil coronavirus ututlat a přispěl tak k jeho rozšíření do celého světa? Za to, že jsme směli zaplatit za zboží mastnou cenu a týden dopředu? Jsem rád, že se obchod podařil, ale vděk? To už přeháníte, soudruzi,“ sdělil na své stránce na Facebooku český politik.

Někteří uživatelé oznámili, že sdílí Kalouskův názor ohledně odpovědnosti Číny za šíření COVID-19 a jeho následný přenos do ostatních částí světa. Nicméně značná část komentujících byla ohromena snahou bývalého českého ministra vtáhnout politickou dimenzi do spolupráce Prahy a Pekingu v rámci současné krize. Například uživatel Petr Bruner ve svém komentáři naznačil, že momentálně není vhodná doba pro politické provokace.

„Vážený pane kalousku, stále více utvrzujete, že jste sobec a ignorant! Neumíte nic jiného než kecat, do všeho rýpat a provokovat. Nechte si své žvásty na jiný čas. Domnívám se, že jen ve skrytu duše zlý a nikomu nic dobrého nepřející člověk může za dané situace ve společnosti rozjíždět podobně ubohou kampaň proti komukoliv překrucováním jeho výroků,“ nešetřil kritikou dotyčný.

Další uživatel zanechal sarkastický komentář, v němž poradil českému poslanci, aby si na respirátor z Číny nalepil tibetskou vlajku.

„Taková zavilost v srdci křesťana se hned tak nevidí. Zkuste si přes čínský respirátor nalepit tibetskou vlajku, třeba to pomůže,“ napsal Vítězslav Kopřiva.

Řada komentujících poukázala na skutečnost, že to nebyla EU, ale právě Čína, kdo dokázal poskytnout Česku pomoc. Uživatel jménem Roman Florian zpochybnil, zda Kalousek něčím vůbec přispěl k vyřešení současné krize.

„Kolik roušek jste sehnal vy z Bruselu? Jak jste zatím vůbec pomohl v této situaci,“ zeptal se dotyčný.

Kdo ve skutečnosti může za šíření koronaviru?

S názorem Miroslava Kalouska se shodl senátor Václav Láska, šéf hnutí Senátor 21 a předseda správní rady Transparency International. Ve svém příspěvku na Facebooku také vyjádřil přesvědčení o vině Číny za rozšíření koronaviru.

„Za co prosím mám být té Číně vděčný? Za to, že podcenila virus, který se z jednoho čínského města rozšířil do celého světa? Nebo za to, že o viru dlouho lhala a nedovolila světu se na něj pořádně připravit?“ napsal Láska.

S tímto názorem českého senátora kategoricky nesouhlasila značná část komentujících. Řada z nich uvedla, že odpovědnost za propuknutí a následné šíření koronaviru v Evropě nese nikoliv Čína, ale evropští politici, včetně Bruselu.

„Já bych nebyl na Čínu tak tvrdý, vždyť celá EU, tím myslím jak orgány EU, tak jednotlivé země včetně ČR, totálně podcenila jakoukoliv přípravu na epidemii, o které už od konce prosince ví a ví, i jak je nebezpečná,“ oponoval Láskovi uživatel David Matejček.

Petr Dvořák se celkem shodl s tímto názorem a označil obvinění senátora za demagogii.

„S tou čínskou nezodpovědností nesouhlasím. A koneckonců s tím lhaním taky ne. Je to od vás buď hodně nepromyšlené nebo demagogie,“ napsal dotyčný. „Podívejte, jak se to šíří v Evropě. A to o tom viru vládci a vládkyně věděli mnohokrát víc jak Číňani, když se jim to tam vykotilo. Dokonce ještě dlouho po masivním rozšíření viru plácali o lidských právech cestovat,“ dodal následně.