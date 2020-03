Aktuální stav koronaviru v ČR: 631 potvrzených případů

O tom, že se počet nemocných v České republice zvýšil na 631, informoval také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém účtu na Twitteru. Ten denně přidává aktuální přehled.

„Aktuálně je v ČR pozitivních 631 pacientů. Právě jsme zveřejnili čerstvá data. Stránku pro vás neustále vylepšujeme. Najdete tam přehlednější i nové statistiky. Aktualizace odteď bude každý den k 9 a 18 hodině. Sledujte,“ napsal v příspěvku.

​Ke svému tweetu pak připojil odkaz na web resortu, kde mohou občané najít bližší informace. Podle dat na daném webu bylo k dnešnímu dni testováno celkem 9 402 osob. Co se týče testování, nově by mohl testy analyzovat také Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Státní veterinární ústav Jihlava. Údajně by tyto instituce zvládly by stovky analýz denně.

Opatření v ČR

Stále také platí, že se vyléčili tři pacienti, kteří byli mezi prvními nakaženými. Dále podle Vojtěcha zůstává pět nemocných ve vážném stavu. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu dnes přijala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Vzhledem k situaci v Česku stále platí různá opatření. Česká vláda se navíc včera uchýlila k dalšímu kroku. Od půlnoci platí zákaz vycházení bez roušky. Vláda tak vyhověla všem, kteří v poslední době volali po povinném nošení roušek.

Další opatření vláda zaměřila na seniory, kteří patří k nejrizikovější skupině při nákaze koronavirem. Podle nového nařízení tak budou potraviny, drogerie a lékárny v době od 10 do 12 hodin vyhrazeny pouze pro důchodce nad 65 let.

V daném čase tak podle nařízení vlády může být v obchodech kromě důchodců přítomen jen personál prodejny. Opatření vstoupilo v platnost dnes 19. března.

COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 229,881 lidí, 9,377 pacientů na nemoc zemřelo a 86,254 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.