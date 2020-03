Mynář promluvil o tom, jak primátor Hřib a senátor Fischer malém zavinili, že Česko zůstane bez roušek z Číny

První letadlo s ochrannými pomůckami má z Číny do Česka dorazit již v pátek. A to i přesto, že v posledních měsících byly vztahy mezi Prahou a Pekingem poměrně napjaté. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, jaké kroky byly učiněny pro navázání spolupráce.

Česká republika za účelem zásobování země zdravotnickým materiálem obnovila letecké spojení s Čínou. Díky tomu tak včera v noci v Praze přistálo letadlo s rychlotesty na nový typ koronaviru. Letoun přiletěl z čínského Šen-čenu. Kromě toho však Česko chce z Číny v nejbližších dnech dopravit i další zdravotnický materiál, přičemž má jít především o respirátory, roušky či ochranné obleky.

„Tehdy do Pekingu vláda vyslala zprávu, že pomoct nemůžeme, protože sami máme nedostatek. Prezident tehdy ale řekl, že musíme pomoci, byť symbolicky,“ uvedl.

Ve vztazích mezi oběma zeměmi však do poslední chvíle stále mnoho kontroverzních otázek. Připomeňme, že na začátku března došlo až na diskuzi o výměně čínského velvyslance. Všechno ale změnila pandemie koronaviru. Podle kancléře Vratislava Mynáře rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana poskytnout Číně humanitárně pomoc pro boj s nákazou se stalo klíčovým faktorem obnovení konstruktivního dialogu s Čínou.

Dodal, že všechno zorganizovala prezidentská kancelář společně s česko-čínskou obchodní komorou Jaroslava Tvrdíka.

„Zapojily se firmy jako PPF a Škodovka, přispěly i kraje a města. Byli i drobní dárci, asi 150 tisíc korun vybrali mezi sebou zaměstnanci naší kanceláře,“ oznámil.

V rozhovoru tak konstatoval, že „tento symbolický dar pomohl narovnat vztahy s Čínou po jejich zhoršení způsobeném politikou pražského primátora Zdeňka Hřiba vůči Tchaj-wanu a několika senátorů v čele s Pavlem Fischerem vystupujících za každou cenu proti Číně“.

„Kdybychom to nenarovnali, měli bychom teď asi smůlu s dovážením pomůcek,“ uvedl.

Cesta do Číny a potřeba pomůcek

V únoru Vratislav Mynář spolu s Martinem Nejedlým a Jaroslavem Tvrdíkem odletěli do Číny, aby předali darovací smlouvu o humanitární pomoci a také prezidentův dopis potvrzující jeho účast na summitu 17+1 (mezitím byla akce zrušena, pozn. red.).

Když v Česku došlo k nedostatku lékařských roušek, byla prezidentská kancelář jménem ministra vnitra požádána o pomoc.

„Věděli jsme všichni, že jedinou zemí, která je schopná nám dodat dostatek potřebného zboží, je v současnosti pouze Čína. To je prostě fakt, ať se to líbí nebo ne, nedá se s tím nic dělat. Spojené státy i Rusko stojí ve stejné frontě jako my. Začalo se ukazovat, jak důležité jsou vztahy mezi prezidentem Zemanem a čínskými politiky, byť za to je částí společnosti nenáviděn,“ zdůraznil Mynář.

V rozhovoru také uvedl, že díky prezidentovi Zemanovi, jehož jméno je u čínských politiků velmi známé, se Česko v rámci Evropy dostalo mezi top tři zákazníky.

„Jsme jednou z prioritních zemí. Mám informace, že pro nás byla vyčleněna celá jedna fabrika, která nám v příštích týdnech bude dodávat ochranné pomůcky,“ uvedl Mynář.

Na otázku, jestli je stále ve hře výměna čínského velvyslance v Praze, kvůli tlaku jeho ambasády na české instituce kvůli zvažované cestě bývalého šéfa Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan, kancléř odpověděl, že to nepředpokládá.

„Celé to bylo spíše přefouknuté, nemyslím si, že by to za současné situace mělo teď být tématem. Česká republika vždy uznávala politiku jednotné Číny. Kdybych byl jízlivý, zeptal bych se pana primátora Hřiba, kolik roušek a respirátorů získá pražská radnice od partnerského města Tchajpej,“ prohlásil.

Napjaté vztahy s Pekingem

Vztahy s Čínou ale v poslední době značně ochladly. Jedná se, za prvé, o iniciativu pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vypustit ze sesterské smlouvy s Pekingem zmínku o politice jednotné Číny. Spor nakonec vedl k vypovězení smlouvy Pekingem. Čínská strana nato zrušila slib zápůjčky pandy velké pro pražskou zoo. Došlo i na zrušení vystoupení Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Číně.

V lednu sesterskou smlouvu uzavřela Praha s Tchaj-pejí, hlavním městem Tchaj-wanu. Kvůli tomu partnerství s českým hlavním městem přerušila Šanghaj. Český prezident Miloš Zeman dále varoval, že může dojít i k ukončení financování fotbalového klubu Slavia, kterou vlastní čínská developerská společnost Sinobo.