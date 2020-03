„Role Miloše Zemana je opravdu významná.“ Zásluhy prezidenta ve vztazích s Čínou ocenil i ministr zahraničí Petříček

Ministr Petříček se na začátku rozhovoru vyjádřil k Evropské unii a krizi kolem koronaviru. Uvedl, že EU nemá v této oblasti kompetence a zdravotnictví je záležitostí jednotlivých členských států. Podle něj unie poměrně rychle reagovala v oblasti hospodářství. „Tam uvolnila prostředky na pomoc poškozené evropské ekonomice. Naopak mnohem lépe by se měla koordinovat opatření na hranicích, aby nedocházelo k problémům se zásobováním. Tady Evropská unie zaspala a teď se to snaží dohnat,“ uvedl Petříček.

Nadále uvedl, že jeho prioritou je zajistit bezpečný návrat občanů domů. Podle něj probíhají jednání s ministry zahraničí i s představiteli Evropské komise. Ministr se domnívá, že problémem je třeba situace, kdy někde mimo Evropu jsou čtyři Češi a není možné pro ně vyslat speciální letadlo.

Podle systému DROZD v zahraničí uvízlo 16 tisíc Čechů, ale reálné číslo bude podle Petříčka mnohem vyšší. Ministerstvo to odhaduje na 25 tisíc lidí. „My se jim snažíme pomoci, hledáme cestu, jak je dostat zpátky. Jednou z možností jsou komerční lety do Prahy, které ještě zbývají. Vypravujeme autobusy, speciální lety. Snažíme se vyřešit i případy lidí, kteří jsou v opravdu vzdálených lokalitách, třeba na Filipínách. Věřte, že hledáme všechny možnosti, abychom jim pomohli,“ říká Petříček a Čechům v zahraničí radí, aby kontaktovali zastupitelský úřad, zároveň ale vyzývá k trpělivosti.

Ministr také uvedl, že v uplynulých dnes Česko vypravilo 26 autobusů na převoz Čechů zpět do ČR. Autobusy míří do Frankfurtu, Mnichova, Vídně, ale také do Paříže, Lucemburku nebo Itálie. Letecky už se domů dostali také turisté z Kanárských ostrovů.

Kritika EU

Následně Petříček okomentoval situaci, kdy předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přiznala, že situaci podcenila.

„Evropské instituce v některých oblastech nereagovaly dostatečně rychle. Všichni jsme viděli, jak se zhoršuje situace v Itálii. A tady bylo na místě přijmout společná opatření, jak zabránit šíření koronaviru do dalších částí Evropy. Vyjádření šéfky komise na adresu některých členských států kvůli restriktivním opatřením na hranicích nebylo nejšťastnější. Přitom šlo pouze o to, abychom zastavili přesun nakažených osob na naše území. Tady nás Ursula von der Leyenová měla naopak podpořit. Teď už se to změnilo. Evropské instituce si uvědomují vážnost situace, je to celoevropský problém, a my očekáváme pomoc zejména v hospodářské oblasti. Doufám, že unie napumpuje do ekonomiky miliardy eur, aby se včas předešlo nějaké hluboké ekonomické recesi,“ říká český ministr.

Významná role Miloše Zemana

„Role Miloše Zemana je opravdu významná. On osobně věnoval rozvoji česko-čínských vztahu velkou pozornost. Právě jeho aktivity z minulosti nám pomáhají zajistit rychlé dodávky pro české zdravotnictví. I proto co nejintenzivněji spolupracujeme s ministerstvy obrany a vnitra na tom, aby materiál co nejrychleji doputoval do naší země,“ ocenil Petříček prezidentovy zásluhy.

Český ministr potvrdil, že bylo náročné zajistit letecký transport zdravotnického materiálu z Číny. Povolovací procesy podle něj byly velmi náročné a musí se na tom pracovat.

„Jsem rád, že naše ambasáda v Pekingu i generální konzulát v Šanghaji jsou v neustálé pohotovosti. Všechno se snažíme co nejvíce urychlit. Kdyby to šlo normální cestou, trvá to až osm dní. Výsledkem naší práce je, že se sem materiál dopraví mnohem rychleji,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Přiznání Leyenové

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovoru pro německý deník Bild promluvila o odpovědnosti evropských úředníků na začátku krize spojené se šířením koronaviru. Přiznala totiž, že stejně jako řada politiků podcenila závažnost vzniklého problému a prohlásila, že nyní je právě Evropa centrem krize.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, jež se ujala své funkce na konci loňského roku, minulý týden vystoupila s kritikou vůči členským státům EU kvůli uzavírání hranic. Její postoj se rozhodně nelíbil řadě českých politiků, kteří označili její výrok za neoprávněný, a přitom poukázali na nečinnost Bruselu ve věci čelení koronaviru.

Ve svém nedávném rozhovoru pro německý deník Bild předsedkyně EK otevřeně přiznala, že stejně jako ostatní evropští politici podcenila hrozbu, jež představuje nový typ koronaviru. Navíc prohlásila, že Evropa se teď stala centrem krize a veškerá opatření, které dříve považovala za nepřípustná, se ukázala jako nevyhnutelná.

Epidemie koronaviru v Česku

V danou chvíli je v Česku 765 pozitivních případů nákazy koronavirem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Testováno bylo téměř 9500 osob.

Ministr zdravotnictví rovněž včera odpoledne uvedl, že pět nemocných se nachází ve vážném stavu. Jeden pacient je napojen na mimotělní oběh, čtyři další jsou na umělé plicní ventilaci.

Česká vláda se včera uchýlila k dalšímu kroku. Od půlnoci platí zákaz vycházení bez roušky.