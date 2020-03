Další milion respirátorů je již v Česku. V Praze přistál čínský letoun se zdravotnickým materiálem proti koronaviru

Do Česka dorazila první dodávka respirátorů z Číny. Letadlo společnosti China Eastern dopravilo dnes do České republiky 1,1 milionu kusů. Pomoc z Číny tím však nekončí.

Hasiči již v noci byli připraveni na přijetí čínského letadla, napsal to na Twitteru ministr vnitra ČR Jan Hamáček.

Hasiči s auty čekají na letišti v Ruzyni na přílet letounu China Eastern s 1,1 milionu respirátorů na palubě. pic.twitter.com/oDYJtWhh9B — Jan Hamáček (@jhamacek) March 19, 2020

Ve středu letadlo z Číny již dopravilo do Prahy 150 000 rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru.

V sobotu 21. března by čínská společnost China Eastern měla dopravit dalších sedm milionů roušek, odpoledne pak ukrajinský letoun Ruslan více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus. Ruslan přiletí na letiště v Pardubicích.

Původně měla česká společnost Smartwings zajistit sedm letů pro zdravotnický materiál z Číny. Šéf aerolinek Jiří Šimáně ale Lidovým novinám řekl, že ministerstvo zdravotnictví se pravděpodobně chystá snížit objednávku na pouhé dva lety. Důvodem je nejspíš to, že další respirátory či testy dopraví do Česka čínská firma.

Petříček: Zemanovy aktivity z minulosti nám pomáhají zajistit rychlé dodávky pro české zdravotnictví

Role českého prezidenta Miloše Zemana v boji s koronavirem již dříve ocenil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ministr uznal, že vztahy Zemana s Čínou pomohly zajistit rychlé dodávky do Česka.

„Role Miloše Zemana je opravdu významná. On osobně věnoval rozvoji česko-čínských vztahu velkou pozornost. Právě jeho aktivity z minulosti nám pomáhají zajistit rychlé dodávky pro české zdravotnictví. I proto co nejintenzivněji spolupracujeme s ministerstvy obrany a vnitra na tom, aby materiál co nejrychleji doputoval do naší země,“ řekl ministr v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Jsem rád, že naše ambasáda v Pekingu i generální konzulát v Šanghaji jsou v neustálé pohotovosti. Všechno se snažíme co nejvíce urychlit. Kdyby to šlo normální cestou, trvá to až osm dní. Výsledkem naší práce je, že se sem materiál dopraví mnohem rychleji,“ dodal.