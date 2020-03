Zemřel legendární hokejista Vladimír Zábrodský

Média informují o tom, že dnes ve Švédsku ve věku 97 let zemřel legendární hokejový útočník Vladimír Zábrodský. Ve skandinávské zemi sportovec žil po emigraci v roce 1965.

Připomíná se, že Zábrodský se proslavil jako dvojnásobný mistr světa z let 1947 a 1949, je členem Síně slávy IIHF i českého hokeje.

Legendární sportovec byl posledním žijícím pamětníkem prvních zlatých úspěchů československého hokeje.

Pokud jde o přínos, někdejší vynikající útočník a mimořádný kanonýr je s 464 góly členem prestižního Klubu hokejových střelců.

Rovněž se uvádí, že „velký šéf“, jak se mu přezdívalo, odehrál v československé reprezentaci 94 zápasů a vstřelil v nich 158 branek. Dalších 306 gólů přidal v nejvyšší soutěži v barvách pražských klubů LTC a Sparty, jimiž přispěl k získání šesti ligových titulů.

Poznamenává se, že kromě čtyř světových šampionátů startoval Zábrodský také na Zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici 1948, kde s týmem získal stříbro, a Cortině d'Ampezzo 1956.

V anketě o nejlepšího českého hokejistu 20. století skončil na třetím místě za Dominikem Haškem a Jaromírem Jágrem.

Zátopková zemřela ve stejném věku

Minulý týden také ve věku 97 let zemřela Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952.

Vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi zesnula v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

„Byl jsem za ní naposledy v sobotu, kdy to ještě bylo možné. Dlouze jsme si povídali, psychicky byla úplně v pohodě, do poslední chvíle jí to pálilo, ale tělo jí přestalo sloužit,“ uvedl předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

Nehledě na pokročilý věk dokonce i po devadesátce Zátopková pokračovala v angažování se v olympijském hnutí.

„Na Danu nikdy nezapomeneme. Byla to osobnost, která nám bude velmi chybět. Velice chytrá, zábavná a vtipná žena, kamarádka. Všechno v životě věnovala sportu a Emilovi. Nedá se slovy ani vyjádřit, jak nám bude scházet,“ poznamenal Svojanovský.

Podle slov předsedy ČOV Jiřího Kejvala Zátopková byla nejen vynikající sportovkyní a vzorem pro generace olympioniků, ale hlavně skvělým člověkem.

Legendární sportovkyně vedle zlaté medaile z Helsinek získala i olympijské stříbro o osm let později v Římě. Kromě toho se mnohonásobná česká šampionka dvakrát stala mistryní Evropy (1954 a 1958) a v roce 1958 vytvořila v 35 letech výkonem 55,73 metru světový rekord.

Po ukončení kariéry Zátopková pracovala jako trenérka, v letech 1960-1972 byla členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace.