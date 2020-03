Českým internetem koluje poplašná zpráva o zavedení zákazu vycházení. „Je to nesmysl,“ reaguje Babiš

Na internetu se začala šířit zvuková nahrávka, ve které se tvrdí, že má v Česku dojít k úplnému zákazu vycházení v noci na pondělí či poté, co se dosáhne tisícovky nakažených. Nahrávkou se zabývá policie a reagovali na ni také premiér Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček.

V nahrávce mluví mladá žena, který tvrdí, že kamarádčina matka pracuje na ministerstvu. Právě ona jí měla poskytnout informace o zákazu vycházení. Počínaje pátečním večerem se tím zabývá policie. Ta na sociální síti uvedla, že tato zpráva nese známky šíření poplašné zprávy.

Policie se od dnešního večera zabývá hlasovou nahrávkou kolující po sociálních sítích, jejíž obsah nese známky šíření polplašné zprávy. Znovu upozorňujeme na fakt, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou, a to až 8 let. — Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2020

​Dodává, že v době nouzového stavu, ve kterém se nyní Česko nachází, je tento trestný čin postižitelný vyšší trestní sazbou, tedy až 8 let.

Podle vyjádření Andreje Babiše se jedná o nesmysl.

„Po Messengeru tady teď lítá klasická fake news, která bohužel už dost lidí vystrašila. Bohužel dobře udělaná. Audiozpráva, ve které říká mladá žena, že má informace ‚od holčiny, která má mamku na ministerstvu‘, že se chystá celková karanténa, vyhlašovat se bude z neděle na pondělí, bude taky armáda v ulicích, ulice se uzavřou a bude zákaz vycházení, že to má z první ruky. Je to nesmysl,“ píše premiér.

Dodává, že nic takového nikdy nebylo na stole. Dříve podle jeho slov popřeli karanténu Prahy a nyní popírají i tuto „šílenou fake news“. Babiš kromě toho vyzval lidi, aby od takového jednání upustili a neděsili občany.

Reagoval na to také ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru. „Pokud se k Vám dostala po internetu nahrávka, na které jakási mladá žena varuje před dalším zpřísněním vládních opatření - @PolicieCZ to šetří jako šířeni poplašné zprávy a té mladé ženě hrozí, že z vězení vyjde až ve středním věku..“ píše.

Pokud se k Vám dostala po internetu nahrávka, na které jakási mladá žena varuje před dalším zpřísněním vládních opatření - @PolicieCZ to šetří jako šířeni poplašné zprávy a té mladé ženě hrozí, že z vězení vyjde až ve středním věku... #spolutozvladneme — Jan Hamáček (@jhamacek) March 20, 2020

Co se týče případného zákazu vycházení, o něm hovořil předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Jak však zdůraznil, toto opatření by přišlo na řadu tehdy, pokud by lidé obcházeli omezení volného pohybu s výjimkami, které vláda zavedla v pondělí.

Covid-19

Podle posledních údajů je potvrzených 833 případů. Celkem se z nemoci vyléčili čtyři pacienti. V souvislosti s tímto onemocněním platí v republice různá opatření. Momentálně platí například zákaz vycházení bez roušky. Vláda přistoupila také k opatřením zaměřeným na seniory. Podle nového nařízení budou moci v době od 7 do 9 hodin nakupovat drogerii a potraviny jen oni. Do lékáren mohou lidé nově bez ohledu na věk.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo přes 276 tisíc lidí, 11 418 pacientů na nemoc zemřelo a 91 954 se z ní vyléčilo.